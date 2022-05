„Wille der Eltern massiv missachtet“: Grüne sehen Gymnasien-Problem in Nürnberg

Von: Felix Herz

Die Auswahl des Gymnasiums ist in Nürnberg problematisch (Symbolbild).

Mehr Anmeldungen als Platz ist – das kritisieren die Grünen an der Situation der Nürnberger Gymnasien und stellen einen Antrag im Stadtrat.

Nürnberg – Zur Mitte eines Schuljahres heißt es für viele Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse sowie deren Eltern eine wichtige Entscheidung zu treffen: Auf welchem Gymnasium soll sich der schulische Weg des Kindes fortsetzen? Wichtige Kriterien sind der Schulweg, wohin es die Klassenkameraden zieht, aber natürlich auch der Schwerpunkt-Zweig des Gymnasiums. Mangelnder Platz macht diese Wahl in Nürnberg zusätzlich problematischer, wie die Grünen feststellen.

Nürnberg: Platzmangel am Gymnasium – Grüne stellen Antrag

Ein Problem, das laut einer Antrags-Ankündigung der Grünen für den Nürnberger Stadtrat bereits im letzten Jahr sichtbar war: „Fehlende Plätze für Schüler*innen an den Nürnberger Gymnasien für das Schuljahr 2021/22.“ Der Partei zufolge zeigt sich die Lage für dieses Jahr unverändert: Das Johannes-Scharrer-Gymnasium verzeichnet auch in diesem Jahr mehr Anmeldungen, als die vier geplanten Eingangsklassen aufnehmen können.

Die Stadtratsfraktion der Grünen stellt daher einen Antrag auf Grundlage einer spezifischen Kritik: Das Labenwolf-Gymnasium in Nürnberg könne vier Eingangsklassen bilden, es liegen aber nur Anmeldungen für drei Klassen vor. Einer Vorlage zum Schulausschuss zufolge seien aber „zahlenmäßige Verschiebungen zwischen einzelnen Schulen“ möglich. Daher merken die Grünen an: „Entsprechend müsste also hier eine fünfte Eingangsklasse am Johannes-Scharrer-Gymnasium gebildet werden können.“

Grüne mit Antrag im Stadtrat: Warum fand kein Ausgleich statt?

Die Grünen erkennen in ihrem Antrag zwar an, dass es kein Recht auf einen Platz an einem bestimmten Gymnasium gebe. Mit der aktuellen Praxis werde aber der „Wille der Eltern massiv missachtet“, schreibt die Partei in ihrem Antrag. Es sei nicht im Sinn der Beteiligten, wenn Schülerinnen und Schüler statt eines Platzes an dem favorisierten wirtschaftlich-orientierten Gymnasium einen Platz an einem musischen Gymnasium angeboten bekämen.

In dem Antrag für den Stadtrat, der bereits auf der Website der Stadtratsfraktion der Grünen vorzufinden ist, fordern die Grünen daher unter anderem: „Die Verwaltung berichtet über die Gründe, die vorliegen, warum kein Ausgleich zwischen den Eingangsklassen vom Labenwolf-Gymnasium zum Johannes-Scharrer-Gymnasium geschaffen wurde.“ Für den Antrag verantwortlich und als Ansprechpartnerin zeigt sich Gabriele Klaßen, bildungspolitische Sprecherin der Grünen im Stadtrat. (fhz)

