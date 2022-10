„Derbe hässlich und asozial“: Heftige Nürnberg-Debatte im Netz entfacht – Protestwelle folgt prompt

Von: Lucas Sauter-Orengo

Auf der Internet-Plattform „Jodel“ ist eine Debatte ausgebrochen, ob Nürnberg wirklich hässlich ist. © Daniel Karmann/dpa/Screenshot Jodel

Ist Nürnberg eine lebenswerte Stadt? Freilich muss das jeder für sich selbst beurteilen. Im Netz ist jetzt eine Debatte entfacht – die teilweise extreme Meinungen parat hält.

Nürnberg – Sie ist die zweitgrößte Stadt in Bayern, die vierzehntgrößte in Deutschland: Nürnberg. Gelegen an der Pegnitz hat die fränkische Metropole einige Sehenswürdigkeiten vorzuweisen: Die Lorenz-Kirche, die Burg, das Reichsparteitagsgebäude oder die Frauenkirche ziehen Jahr für Jahr viele Touristen an. Doch wie lebt es sich eigentlich in Nürnberg? Auf der beliebten Plattform „Jodel“ ist jetzt eine scharfe Debatte entbrannt, nachdem ein Nutzer die Stadt in nicht gerade hellem Licht hat erscheinen lassen.

Nürnberg: „Derbe hässlich und asozial?“ Heftige Diskussion um Franken-Metropole entbrannt

„Werd‘ mit Nürnberg irgendwie nicht warm, dabei bin ich jetzt schon bald ein Jahr hier …“, schreibt der unbekannte Nutzer, und fügt knallhart hinzu: „Find diese Stadt einfach derbe hässlich und asozial.“ Eine Begründung wird in der Kommentarspalte auch geliefert. Demnach würden „genug komische Gestalten herumlaufen“, außerdem würden die Studierenden aus Erlangen, sowie die „Simensianer“ fehlen. Unzählige Kommentare beteiligen sich an der Diskussion, in der es darum geht: Ist Nürnberg wirklich „derbe hässlich“? Klar ist: Die Meinungen gehen deutlich auseinander.

Nürnberg „sehr hässlich“? Deftige Debatte entfacht – doch Gegenstimmen lassen nicht lange auf sich warten

So berichtet etwa eine Person, dass sie bereits ihr „halbes Leben“ in der Stadt wohne und diese auch „sehr hässlich finde“. Auch ein weiterer Kommentator meint: „Allgemein wenig Atmosphäre, Parks naja, Kultur begrenzt, Einkaufsstraße auch nicht anders als sonst wo.“ Doch die durchaus sehr kritischen Meinungen sind doch in der Minderheit. So schreibt etwa eine Person: „Dann bist du nicht mit den richtigen Leuten oder an den richtigen Orten unterwegs.“ Ein anderer meint: „Komme aus Berlin und im Vergleich dazu ist Nürnberg wunderschön. Dieses Jahr war ich im Rhein-Ruhr-Gebiet und da waren auch alle Städte hässlicher als Nürnberg.“

Ein weiterer pflichtet der scharfen Kritik gegen die Stadt ebenso wenig bei und hat gleich einen Tipp für all die parat, die sich in Nürnberg nicht ganz so wohlfühlen: „Viele Ausflüge in die Fränkische Schweiz, Rothsee, Brombachsee machen und die Gegend erkunden. Wohne jetzt nach vier Jahren in einem Vorort von Nürnberg und bin glücklich.“ Somit dürfte klar sein: Die Meinung des Nürnberg-Kritikers ist freilich sehr subjektiv und spiegelt nicht wirklich die Realität in der Franken-Metropole wieder. Dennoch scheint die Thematik bei den jungen Leuten durchaus Zündstoff bereitzuhalten. So oder so: Wer Nürnberg wirklich kennt, weiß die Franken-Metropole mit Sicherheit mehr als zu schätzen.