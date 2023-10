Hase flüchtet vor Hund in Fluss: Polizei rettet Tier vor Ertrinken – und gibt trauriges Update

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der Hase war vor einem freilaufenden Hund geflüchtet. Die Rettungsaktion der Polizei gestaltete sich schwierig - ein Passant half.

Update vom 17. Oktober: Die Polizei hat gemeinsam mit Zeugen einen Hasen aus der Pegnitz gerettet, der vor einem Hund dorthin geflüchtet war. Der „erschöpfte und fast leblose Hase“ wurde von den Beamten getrocknet und gewärmt. Über den Vorfall hatte die Polizei Mittelfranken auf Facebook berichtet. Dort gab es nun auch ein trauriges Update: „Leider hat es der kleine Hase nicht geschafft und musste vom Tierarzt erlöst werden.“

Hase flüchtet vor Hund in Fluss und droht zu ertrinken: Polizei und Passanten eilen zu Hilfe

Erstmeldung vom 16. Oktober: Nürnberg - Auf der Insel Schütt in Nürnberg hat sich am Sonntag, 15. Oktober, ein für die Polizei wohl eher ungewöhnlicher Einsatz ereignet. Ein Hase war vor einem freilaufenden Hund in die Pegnitz geflüchtet und trieb vom Hohen Steg in Richtung Spitalbrücke.

Hase droht in Pegnitz zu ertrinken: Polizei zieht Tier mit Hilfe von Passanten aus dem Fluss

„Aufmerksame Passanten verständigten uns, da der Hase zu ertrinken drohte“, berichtet die Polizei nun auf Facebook von dem Einsatz. Aufgrund des rutschigen Ufers war es den Beamten jedoch nicht möglich, an das Tier heranzukommen. „Erst als ein Passant unseren Kollegen einen langen Ast reichte, gelang es, den Hasen ans Ufer zu ziehen. Der erschöpfte und fast leblose Hase wurde von unseren Kollegen mit einem Handtuch und einer Wärmflasche, die von Passanten zur Verfügung gestellt wurden, getrocknet und gewärmt“, heißt es weiter.

Da der Gesundheitszustand des Hasen schlecht aussah, wurde er in die Tierklinik am Nordring gebracht. Dort wurde er notversorgt. „Wir drücken dem kleinen Langohr die Daumen, dass er bald wieder Freudensprünge machen kann“, schreibt die Polizei weiter und bedankt sich abschließend für die Hilfsbereitschaft der Passanten.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Viel Lob für Polizei Mittelfranken nach Hasenrettung aus der Pegnitz in Nürnberg

„Danke an die Polizei und die Helfer“, kommentiert eine Frau und eine weitere schreibt: „Der arme Mümmelmann, vielen Dank an die Polizisten und die Passanten, die dazu beigetragen haben.“ „Jetzt drücken wir dem kleinen Hasen noch die Daumen... Hoffentlich eine Geschichte mit HAPPY END,“ ist ebenfalls zu lesen. Fast 1000 Menschen haben den Beitrag der Polizei Mittelfranken nach nicht einmal 24 Stunden geliked oder mit einem Herz versehen. (kam)

Urig, idyllisch oder pompös: 5 Städte in Franken, die immer einen Besuch wert sind Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.