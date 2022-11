Großeinsatz am Nürnberger Hauptbahnhof: ICE qualmt - 300 Reisende müssen evakuiert werden

Der Defekt am ICE legt den Zugverkehr am Nürnberger Hauptbahnhof für etwa eine Stunde lahm. © NEWS5/Grundmann

Am Nürnberger Hauptbahnhof qualmte am Sonntagabend ein ICE. Grund dafür war ein technischer Defekt. Die 300 Reisenden mussten evakuiert werden.

Nürnberg - Am Sonntagabend (13. November) kam es in Nürnberg am Hauptbahnhof zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Dies teilte die Nürnberger Polizei mit. Grund dafür war, dass an einem ICE starke Rauchentwicklung zu erkennen war.

Nürnberg: Rauchentwicklung an ICE - 300 Reisende müssen evakuiert werden, keine Verletzten

Als die Polizei gerufen wurde, evakuierten das Zugpersonal und Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn (DB) bereits die circa 300 Reisenden aus dem Zug. An einem Waggon sei demnach im Bereich der Bremsen starke Rauchentwicklung feststellbar gewesen. Deshalb sei zunächst eine Überhitzung der Bremse als Ursache für den Rauch vermutet worden.

Ein Techniker habe später jedoch einen noch nicht näher bekannten Defekt im Antriebssystem festgestellt. Verletzt wurde bei dem Vorfall allerdings niemand. Die Reisenden seien nach Angaben der Polizei nicht gefährdet gewesen, da kein Rauch in den betroffenen Waggon gelangt sei. Außerdem sei kein Feuer ausgebrochen.

Allerdings legte der Defekt den gesamten Zugverkehr am Hauptbahnhof in Nürnberg vorübergehend lahm. Denn dieser musste nach Angaben der DB in München für 45 Minuten komplett gesperrt werden. Dies habe sich erheblich auf den Zugverkehr ausgewirkt. „In der Folge kam es zu Verspätungen und Teilausfällen im Bahnverkehr“, teilte eine Bahnsprecherin mit. (jg/dpa)