Brennpunkt Nürnberger Hauptbahnhof: Zehn Körperverletzungen mit teils üblen Details

Von: Felix Herz

Ein Beamter der Bundespolizei kontrolliert Reisende (Symbolbild). © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Zehn Körperverletzungen an nur einem Wochenende. Am Nürnberger Hauptbahnhof war zuletzt viel los, die Bundespolizei hatte alle Hände voll zu tun.

Nürnberg – Das vergangene Wochenende, 22. bis 24. Juli, bereitete am Hauptbahnhof in Nürnberg der Bundespolizei echtes Kopfzerbrechen. Ganze zehn Körperverletzungen trugen sich in den drei Tagen zu. Laut Pressemitteilung der Beamten wurden dementsprechend auch zehn Ermittlungen eingeleitet.

Zehn Körperverletzungen am Nürnberger Hauptbahnhof: Der Freitag

Bereits am Freitagvormittag, 22. Juli, kam es laut Bundespolizei zum ersten Vorfall. An einem Essensstand soll ein 16-Jähriger sein Essen von der Theke genommen haben, als ihm plötzlich und ohne ersichtlichen Grund, ein 24-Jähriger eine Kopfnuss verpasste.

In den Abendstunden, gegen 20.15 Uhr, gerieten dann ein 34-Jähriger und 45-Jähriger auf dem Bahnhofsplatz aneinander. Nach einem vermeintlich vorausgegangenen Streit soll der jüngere Mann dem älteren in den Rücken getreten und einen Faustschlag verpasst haben, woraufhin der 45-Jährige zu Boden ging. Dann setzte es noch einen Tritt, ehe eine vorbeikommende Streife der Bundespolizei den Aggressor festnehmen konnte.

Alkohol, Partys, Schlägereien: Die Nächte am Nürnberger Hauptbahnhof

In der Nacht zum Samstag, 23. Juli, gegen 0.30 Uhr, gab es direkt die nächste Körperverletzung. Ein 17-Jähriger meldete der Polizei, auf dem Heimweg von einer Diskothek im Zug von mehreren Jugendlichen angegriffen und geschlagen worden zu sein. Mit Hinweisen des Opfers konnten die Beamten einen 16-Jährigen ausfindig machen, die anderen Teenager gingen im Getümmel der Reisenden unter. Der geschlagene 17-Jährige trug eine Platzwunde unter dem Auge davon. Tathergang, Grund und Ursache bleiben zunächst unklar.

Eine Stunde später, gegen 1.30 Uhr, kam es zu einem Zwischenfall rund um einen 10-Euro-Schein. Dieser fiel einem 33-Jährigen aus der Tasche, ein 40-Jähriger steckte ihn daraufhin ein, scheinbar ohne die Absicht, das Geld zurückzugeben. Der jüngere Mann bemerkte dies allerdings und stellte den älteren zur Rede. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung flogen dann die Fäuste. Der 33-Jährige schlug auf den 40-Jährigen ein, und selbst als die Bundespolizei eingriff, zeigte er sich äußerst aggressiv, beleidigte die Beamten und wehrte sich gegen die Festnahme. Er wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen.

In den frühen Morgenstunden, um 4.30 Uhr, gab es eine handgreifliche Auseinandersetzung im Türbereich einer Diskothek am Nürnberger Hauptbahnhof. Zunächst soll ein 27-Jähriger einem 24-Jährigen im Innenraum der Diskothek ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin ihn die Türsteher rausschmissen. Gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Begleiter gingen sie dann auf den Sicherheitsdienst los und bewarfen sie mit Gegenständen. Schließlich wollte ein 22-Jähriger schlichtend eingreifen – doch er wurde das nächste Opfer der aggressiven Männer. Sie schlugen auf ihn ein, bis Streifen der DB-Sicherheit und der Bundespolizei die Schläger überwältigten.

Schläger-Chaos am Nürnberger Hauptbahnhof: Keine Ruhe für die Bundespolizei

Ohne Pause ging es um 6.30 Uhr weiter. In einem Laden soll ein 26-Jähriger eine 19-Jährige sexuell belästigt haben. Daraufhin schlug ein Passant dem 26-Jährigen mit der flachen Hand in Richtung Kopf und Schulter. Am Samstagabend, gegen 20 Uhr, schlug ein 40-Jähriger einem 28-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Dabei fiel dem Opfer das Handy aus der Hand, wodurch dessen Display beschädigt wurde.

Am Sonntag, 24. Juli, etwa um 2.30 Uhr, soll ein Mann drei Frauen im Alter von 18 Jahren angesprochen haben. Als diese nicht auf den 37-Jährigen reagierten, spuckte er ihnen mehrmals ins Gesicht. Um 6 Uhr in der Mittelhalle wurde ein 24-Jähriger von einem 35-Jährigen heftig zu Boden gestoßen, wodurch sich ersterer eine blutende Wunde an der Stirn zuzog.

Und schließlich, am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr, wurde ein polizeibekannter 35-jähriger Mann vom Sicherheitspersonal auf ein bestehendes Hausverbot hingewiesen. Daraufhin reagierte der Mann äußerst aggressiv und schlug den Mitarbeitern mehrmals ins Gesicht. Laut Bundespolizei wurden in allen Fällen Ermittlungen eingeleitet. (fhz)

