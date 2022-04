Wegen Corona und Lockdown: Aus für beliebten Nürnberger Döner-Imbiss - „Das macht einen wirklich kaputt“

Von: Katarina Amtmann

Ein beliebter Döner-Imbiss in Nürnberg macht nicht wieder auf. (Symbolbild) © Söhnke Callsen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Ein weiteres Restaurant fällt der Corona-Pandemie zum Opfer: Das beliebte Grillhaus „Al Sham“ in Nürnberg wird nicht mehr öffnen. Der Betreiber ist verzweifelt.

Nürnberg - Die Corona-Pandemie inklusive Lockdown hat viele Restaurants an ihre Grenzen gebracht. Eines, das die Krise nicht überstanden hat, ist das Grillhaus „Al Sham“ in Nürnberg. Der Döner-Imbiss schließt überraschend, wie infranken.de berichtet. „Das macht einen kaputt“, erklärte der Inhaber Karzan Dzayie gegenüber dem Portal. „Es ging alles den Bach runter. Wir haben während der Corona-Zeit keine Hilfe bekommen, das wurde nicht bewilligt“, erklärte er.

Nürnberg: Beliebter Döner-Imbiss muss schließen - „Das macht einen nur noch mehr fertig“

Große Umsatzeinbußen gab es, weil die meisten Menschen während des Corona-Lockdowns im Homeoffice waren. „Das hat uns den Rest gegeben.“ Der Imbiss bestand seit 2017 und war laut infranken.de sehr beliebt - „und wir sind es immer noch“, so Dzayie, der den Imbiss schon seit Anfang des Jahres nicht mehr aufgemacht habe.

Mit vielen Stammgästen sei man per Du gewesen. Man höre von den Gästen nun, dass sie traurig über die Schließung seien. „Das macht einen nur noch mehr fertig“, erzählte er infranken.de. Dzayie habe viel Zeit in den Laden gesteckt, meist waren es zehn bis zwölf Stunden am Tag - mit Erfolg: „Es funktioniert, deine Bemühungen tragen Früchte. Und dann kommt so ein Lockdown und dann ging alles den Bach runter. Das macht einen wirklich kaputt.“

Beliebter Nürnberger Döner-Imbiss muss schließen - „Ich bin jetzt erstmal arbeitslos“

Wie es für ihn nun weiter geht, konnte er im Gespräch mit dem Portal nicht sagen: „Ich bin jetzt erstmal arbeitslos“. Derzeit suche man nach einem Nachfolger, der das Restaurant übernehmen könnte. (kam)

