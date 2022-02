Bildungsarbeit in Zoologischen Gärten: Nürnberger Experte spricht im Internationalen Haus

Teilen

Der Nürnberger Zoopädagoge Christian Dienemann bei einem Vortrag zum Thema „Domestikation und Ernährung“. © Manuel Schreier/Tiergarten Nürnberg

Im März spricht der Nürnberger Experte Christian Dienemann im Internationalen Haus über Bildungsarbeit in Zoos. Die Teilnahme ist vor Ort und online möglich.

Nürnberg – Am Mittwoch (22. März) ist der Nürnberger Zoopädagoge Christian Dienemann im Internationalen Haus am Hans-Sachs-Platz 2 zu Gast. Ab 18 Uhr können Interessierte dort seinem Vortrag „Bildung für nachhaltige Entwicklung in Zoologischen Gärten“ lauschen. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung ist Teil der Ausstellung „Nürnberg nachhaltig. So setzen wir die Nachhaltigkeitsziele um! Nürnbergs internationale Beziehungen und die 17 SDGs“, schreibt die Stadt Nürnberg.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Nürnberg: Einblick in die Zoopädagogik

Die deutsche Bundesregierung will die Bildungsarbeit Zoologischer Gärten unterstützen – so steht es jedenfalls im Koalitionsvertrag von 2021. Kommt sie diesem Versprechen aber auch nach? Welche Ziele gibt es und wie werden sie erreicht? Wie kann man sich die Zukunft der Zoopädagogik vorstellen?

Am 3. März ist Welttag des Artenschutzes. Vor diesem Hintergrund gibt Dienemann vom Tiergarten Nürnberg einen Einblick in die zoopädagogische Landschaft. Im Anschluß können die Besucher gerne Fragen stellen und diskutieren.

Nürnberg: Teilnahme in Präsenz und online möglich

Die Teilnahme ist sowohl vor Ort als auch virtuell möglich. Wer online teilnehmen möchte, kann bis spätestens Montag, den 28. Februar eine E-Mail an ib-events@stadt.nuernberg.de schicken. Er erhält dann kurz vor dem Vortrag einen Teilnahme-Link.

Nürnberg: Ausstellung noch bis zum 4. Mai

Die Ausstellung im Foyer des Internationalen Hauses läuft noch bis zum 4. Mai 2022. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 16 Uhr. Der Zugang ist kostenlos, die aktuellen Corona-Regeln sind zu beachten.