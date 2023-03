„Es hat schon Sucht-Faktor“ - Influencer-Bowl sorgt für lange Schlangen vor Laden in Nürnberg

Von: Katharina Brumbauer

Eine Bowl aus Nüssen und Früchten sorgt bundesweit für einen Riesen-Ansturm auf die Filialen der Café-Kette WonderWaffel. Auch vor dem Geschäft in Nürnberg bilden sich jeden Tag lange Schlangen.

Nürnberg - Sie besteht aus Acai, Banane, Cashews, Datteln, Passionsfrucht, Himbeeren und Erdbeeren. Und momentan möchte sie jeder: die Rede ist von einem neuen Frucht-Nuss-Smoothie: der Jinadoui Bowl. Jindaoui: das ist der Name der Erfinder der Bowl, kreiert haben sie die YouTuber Nader und Louisa Jindaoui. Das Social-Media-Paar hält immer wieder einen Becher mit dem gesunden und - wie sie sagen, super leckeren - Snack, in die Kamera. Die Videos sehen über eine Million Menschen. 1,4 Millionen Follower haben „Jindaouis“ auf YouTube. So überrascht es nicht, dass momentan gefühlt ganz Nürnberg in die städtische Filiale der Café-Kette WonderWaffel stürmt. Seit Januar gibt es die Bowl dort zu kaufen.

„Seitdem haben wir jeden Tag eine lange Schlange vor dem Laden“, sagt Esra Cinar Irmak unserer Redaktion. Sie ist seit 2018 Inhaberin der Nürnberger Filiale von WonderWaffel. Die Fans des YouTube-Paars reißen ihnen die Kreation aus den Händen. „Die Nachfrage ist groß, wir kriegen rund 300 Anrufe am Tag“, betont Cinar Irmak. „Täglich ab 15 Uhr gibt es die Bowl, spätestens um 17 Uhr müssen wir die Leute wieder nach Hause schicken, weil wir nichts mehr haben.“ An manchen Nachmittagen hat das Team von WonderWaffel Nürnberg nurmehr Restbestände oder gar keine Zutaten mehr, um die Bowl zu mixen.

Sorgt für lange Schlagen: die Jindaoui-Bowl erfreut sich auch in der Nürnberger Filiale der Café-Kette WonderWaffel großer Beliebtheit © Esra Cinar Imark

Berliner YouTube-Paar zeigt in seinen Videos immer wieder einen Frucht-Nuss-Snack

Anbieten können Cinar Irmak und ihre Filialleiterin Saya Mohammed 50 bis 100 Jindaoui-Bowls am Tag. Sie müssen mit den Zutaten haushalten. Ihr Geschäft ist nicht allzu groß, sie können nicht so viel Lebensmittel lagern. „Und die Bowl herzustellen, ist auch durchaus aufwändig.“ Die Zutaten werden teils im gefrorenen Zustand verarbeitet. „Am Anfang sind uns einige Mixer kaputt gegangen“, sagt Cinar Irmak lachend. Als Topping, auf die Smoothie-artige Frucht-Nuss-Mischung, geben die WonderWaffel-Mitarbeiterinnen noch Kokosstückchen. Die werden in Handarbeit geraspelt.



Am Anfang gab es die Bowl nur in einem Laden in Berlin zu haben. „Ursprünglich gab es sie auch gar nicht zu kaufen“, berichtet Cinar Irmak. Die Jindaouis seien Stammkunden in dem Laden gewesen und Nader Jindaoui habe sich die Bowl immer vom Ladenbesitzer machen lassen. „Es war seine Spezialmischung.“ In ihren YouTube-Videos hielten die Jindaouis den Becher mit dem Snack in die Kamera. In den Sozialen Medien berichten der Fußballer der zweiten Mannschaft von Hertha BSC Berlin und seine Frau regelmäßig aus ihrem Leben. So berichtete der Influencer seinen Fans im vergangenen Sommer auch in einer Instagram-Story über seine Verletzung.

Die immer wieder in den Videos gezeigte Bowl machte die Fans neugierig. So wollten auch Jandouis Follower den Snack probieren. „Jahrelang gab es sie dann in Berlin zu kaufen“, erklärt Cinar Irmak. Damit die Fans nicht extra in die Bundeshauptstadt fahren müssen, um die Bowl zu bekommen, schlossen die YouTuber eine Kooperation mit der bundesweit vertretenen Café-Kette WonderWaffel.

Jeder will die Jindaoui-Bowl: Manche Gäste holen sie sich in Nürnberg bei WonderWaffel jeden Tag

Jeder Filialinhaber durfte selbst entscheiden, ob er den Snack Anfang des Jahres ins Sortiment nimmt. Verkaufsstart war der 5. Januar. Cinar Irmak hat nicht lange überlegen müssen. Die Mischung aus Nüssen und Früchten hat sie neugierig gemacht. „Am Anfang musste ich jeden Tag auch eine Bowl probieren“, sagt sie. „Es hat schon Suchtfaktor.“ So kommen manche Gäste jeden Tag, um sich eine Bowl abzuholen. Und das sind nicht nur Jugendliche, die Hardcore-Fans der Jindaouis, ihre Bowl hat Fans in allen Altersklassen.

Nicht nur der Frucht-Nuss-Snack ist bei WonderWaffel derzeit heiß begehrt. „Wenn wir keine Bowl mehr haben, verkaufen wir unsere anderen Speisen auch gut“, sagt Cinar Irmak. „Unser Kerngeschäft bleibt, dass wir Waffeln anbieten.“ Solange die Nachfrage stimmt, bleibt aber auch die Jinadaoui-Bowl im Sortiment. „Zumindest einmal bis zum Ende des Sommers gibt es sie bei uns zu haben.“

