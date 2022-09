Im Einsatzwagen: Rettungssanitäterin von Patient sexuell belästigt

Von: Felix Herz

Im Krankenwagen kam es zu einer sexuellen Belästigung vonseiten des Patienten (Symbolbild). © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In Nürnberg rückte ein Krankenwagen aus, um einem Mann in Not zu helfen. Auf dem Weg in die Klinik jedoch belästigte er eine Sanitäterin sexuell.

Nürnberg – Am Freitagnachmittag, 9. September, war ein Rettungswagen auf dem Weg in die Rothenburger Straße in Nürnberg. Ein 56-jähriger Mann benötigte medizinische Versorgung. Gegen 16.30 Uhr kamen die Sanitäter an und nahmen den Mann mit, um ihm im Krankenhaus die Hilfe, die er benötigte, zukommen zu lassen. Auf dem Weg dorthin kam es jedoch zu äußerst unschönen Szenen.

Sexuelle Belästigung im Krankenwagen: Sanitäterin Opfer von Patient

Laut Pressemitteilung der Polizei kam es auf der Fahrt ins Krankenhaus zu einer sexuellen Belästigung, die von dem 56-Jährigen ausging. Im Bericht heißt es dazu, dass der Mann eine Rettungssanitäterin, die sich um ihn während der Fahrt kümmerte, mehrmals „aggressiv in unsittlicher Weise“ begrapschte.

Eine Streife der Nürnberger Polizei wurde hinzugezogen und erst, nachdem diese eingetroffen war, hörte der Mann auf. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall.

Nürnberg: Patient belästigt Sanitäterin in Krankenwagen

Wie die Polizei weiter berichtet, hat inzwischen das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigungen in dem Fall aufgenommen.

Ob die Fahrt ins Krankenhaus im Anschluss an den Vorfall für den 56-jährigen Mann fortgesetzt wurde, geht aus dem Polizeibericht nicht vor – da er aber weiterhin medizinische Hilfe benötigte, ist davon auszugehen, dass er weiter versorgt wurde. (fhz)

