101 Jahre alt: Steht Traditionsbad vor der Schließung? - Eine Hoffnung bleibt

Von: Nikolas Pelke

Das Naturbad „Langsee“ gilt wohl zurecht als Nürnbergs schönstes Freibad. © Nikolas Pelke

Seit 101 Jahren betreibt der TSV 1846 Nürnberg das malerische Langseebad in den Nürnberger Pegnitzauen. Der älteste Verein in Bayern will das Naturbad gerne weiter betreiben. Dafür bräuchte es wohl aber ein wenig Hilfe von der Stadt.

Nürnberg - Der TSV 1846 Nürnberg ist nicht nur der älteste Verein in Bayern. Der TSV betreibt mit dem Langseebad auch das wohl mit Abstand schönste Freibad in der gesamten Frankenmetropole. Zuletzt hatten Schlagzeilen die Gerüchteküche um die Zukunft des beliebten Naturbades im Pegnitztal zwischen den noblen Stadtteilen Erlenstegen im Norden und Mögeldorf im Süden angeheizt.

Angeblich sollte dem Badesee, der von natürlichem Grundwasser gespeist wird und mit dem Slogan „Natur pur“ wirbt, wegen Personalmangel das baldige Ende bevorstehen. Nun stellt mit Sven Franke der amtierende Finanzvorstand und designierte Vereinschef klar, dass der Club das idyllische Bad auch nach 101 Jahren nicht aufgeben möchte.

„Natur pur“ lautet der Werbespruch des Langseebades. © Nikolas Pelke

Traditionsbad in Nürnberg vor der Schließung? „Es wäre wirklich schade“

„Es wäre wirklich schade, wenn wir das Langseebad nicht mehr weiter betreiben könnten. Das Langsee liegt mir persönlich sehr am Herzen“, sagt Franke auf Anfrage und kündigt Gespräche mit der Stadt Nürnberg an. Darin soll es um finanzielle Unterstützung für anstehende Investitionen zwischen Planschbecken, Kiosk und FKK-Liegewiese gehen. „Wir wollen das Langseebad behutsam modernisieren, ohne den alten Charme zu verlieren“, betont Franke.

Sven Franke will die alten Umkleiden behutsam modernisieren, ohne den Charme aufs Spiel zu setzen. © Nikolas Pelke

Beispielsweise müssten die Duschen und Umkleiden auf Vordermann gebracht werden. Auch der Holzsteg über den 100 Meter langen und 30 Meter breiten Badesee inklusive Sprungturm sei in die Jahre gekommen. Um junge Familien als treues Publikum nicht zu verlieren, könnten beispielsweise Investitionen in die Becken für Nichtschwimmer helfen.

Im kleinen Biergarten finden Langsee-Besucher im Sommer ein gemütliches Plätzchen. © Nikolas Pelke

Langseebad in Nürnberg - „Ich möchte die Eintrittspreise nicht anheben“

Diese Frischzellenkur wolle der Verein laut Franke meistern, ohne den Badegästen zusätzlich in den Geldbeutel zu greifen. „Ich möchte die Eintrittspreise nicht anheben. Die Bürger in Nürnberg haben aktuell schon genug mit steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen“, sagt Franke weiter.

Wasserpflanzen sorgen in dem Nürnberger Natursee für sauberes Badevergnügen. © Nikolas Pelke

Rettungsschwimmer in letzter Minute gefunden

Die Spekulationen über ein mögliches Ende des Naturbades seien wohl zum Beginn der Badesaison entstanden. In diesem Frühjahr hätten Personalengpässe tatsächlich beinahe kurzfristig eine Öffnung verhindert.

In letzter Minute habe Franke noch genügend Rettungsschwimmer finden können, um einen sicheren Badebetrieb in dem malerischen Langsee gewährleisten zu können. „In unserem Rugby-Team hat sich ein guter Schwimmer mit den erforderlichen Abzeichen gefunden, der sowieso einen Job neben dem Studium gesucht hat“, freut sich Franke über die erfolgreiche Headhunting-Aktion in den eigenen Reihen des rund zweitausend Mitglieder zählenden Vereins.

Um personell nicht wieder in die Bredouille zu geraten, bildet der Club mittlerweile auch selbst Rettungsschwimmer aus. „Mit den Kursen wollen wir uns den Nachwuchs langfristig selber heranzüchten“, erklärt Franke die Idee.

Der Verein will mit Kursen für Rettungsschwimmer selbst für Nachwuchs an der Trillerpfeife sorgen. © Nikolas Pelke

Überhaupt hat der Verein zuletzt bereits viel unternommen, um trotz aller Schönheit nicht in Vergessenheit zu geraten.

Nürnberger Verein will sich selber helfen

Mittlerweile können sich die Badegäste beispielsweise aufblasbare Surfbretter zum Stehpaddeln ausleihen. Sogar Sonnenliegen stehen für die naturverliebten Langsee-Besucher gegen einen kleinen Obolus zur Verfügung. „Wir wollen uns auch als Verein selber helfen und nicht nur über die Politik klagen.“ Die Stadt habe nach Corona & Co. schließlich selbst genug um die Ohren. Als Bürger frage Franke sich dagegen gelegentlich schon manchmal, ob in Nürnberg das Geld immer an der richtigen Stelle ausgegeben wird?

Sven Franke (links) hat in diesem Jahr den 101. Geburtstag des Langseebades gemeinsam mit Vereinsmitgliedern feiern können. © Sven Franke

Den langfristigen Erhalt des schönsten Freibades in Nürnberg, ist sich Franke sicher, wäre für die Stadt zum absoluten Schnäppchen-Preis zu haben.

