Chefin weist Mitarbeiterin auf Leberfleck hin - das rettete ihr wohl das Leben

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Schnell wachsende Leberflecke können sich als gefährlich herausstellen (Symbolbild). © YAY Images/imago

Weil ihre Chefin sie auf einen Leberfleck aufmerksam machte, ging eine 53-jährige Nürnbergerin zum Arzt. Das rettete ihr vermutlich das Leben.

Nürnberg - Ohne ihre Chefin wäre sie heute vielleicht nicht mehr am Leben: Als sich an der Wange einer 53-jährigen Nürnbergerin ein Leberfleck entwickelte, war es ihre Chefin, die sie darauf aufmerksam machte - und ihr damit vermutlich das Leben rettete. Denn: Der Leberfleck stellte sich als lebensbedrohlicher Hautkrebs heraus. Das berichtet infranken.de.

Die 53-Jährige arbeitet bei einer Versicherung in Nürnberg. 2012 bildete sich ein kleiner Leberfleck auf ihrer linken Wange. Sie habe zwar gesehen, dass sich dort ein Fleck entwickelte, aber „es sah eigentlich ganz gut aus“, erklärt sie gegenüber dem fränkischen Nachrichtenportal. Sie hätte sich nichts weiter dabei gedacht.

Ihre Chefin rettete einer Nürnbergerin das Leben: Bei Hautkrebs „geht es um jeden Tag.“

Doch nach etwa einem Monat sei ihre Chefin auf den neuen Leberfleck aufmerksam geworden. Sie legte ihr ans Herz, den Fleck untersuchen zu lassen. Denn der Leberfleck sei „wahnsinnig schnell gewachsen“, wie sich die 53-Jährige erinnert. Das Warten ab diesem Zeitpunkt sei „mit das Allerschlimmste“ gewesen.

Zuerst habe es gedauert, bis sie einen Termin beim Arzt aufgemacht hatte und anschließend, bis sie das Ergebnis hatte. Eine Zeit voller Sorgen und Anspannung. Als sie das Ergebnis hatte, habe die 53-Jährige sofort ins Krankenhaus gemusst. „Du denkst dann, es wandert weiter oder bricht aus. Wer weiß, was da alles im Körper passiert“, erklärt die Nürnbergerin. „Da geht es um jeden Tag.“

Video: Corona-Folgen: Anzahl der Krebs-Erkrankten enorm gestiegen

Nürnbergerin hat Hautkrebs: Es sei wichtig, ihrer Chefin angemessen zu danken

Es sei eine mentale Ausnahmesituation gewesen, in der sie sich damals befunden habe. „Du funktionierst nur noch, du befolgst einfach die Hinweise der Ärzte“, erinnert sie sich an die Zeit der Untersuchungen und Behandlungen. Auch ihre Arbeit litt darunter: Sie habe sich schlicht nicht mehr so gut konzentrieren können, wie normal. Doch alles entwickelte sich für die 53-Jährige zum Guten, dank der Aufmerksamkeit ihrer Chefin.

„Eigentlich laufen wir wie Ignoranten durch die Welt und realisieren gar nicht, was sie anderen einem Gutes tun“, erklärt die 53-jährige Nürnbergerin infranken.de. Nun schrieb sie ihre Geschichte ans ZDF, als sie einen Aufruf für ein Format sah, in dem das Engagement von Mitmenschen gewürdigt werden sollte. Im Januar dieses Jahres wurde ihre Chefin tatsächlich als sogenannte Mima-Heldin ausgezeichnet.

Man sollte mehr aufeinander achten

Die Ausgezeichnete erklärt zwar, es sei eine Selbstverständlichkeit für sie gewesen, die Hautveränderung anzusprechen. Ihre 53-jährige Mitarbeiterin wollte die Geschichte dennoch publik machen, „um zu zeigen, wie toll das war und dass man es öfter machen sollte“. Denn sie wisse, dass es viel Überwindung kosten kann, eine Person auf derartiges anzusprechen oder aufmerksam zu machen.

Schließlich könne es der angesprochenen Person auch unangenehm sein. Deshalb benötige man viel Sensibilität und Fingerspitzengefühl, um einen anderen Menschen anzusprechen. Doch: Man könnte damit ein Leben retten. (hgr)