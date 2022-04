Einsatz am Freitagabend: Intensiver Marihuana-Geruch ruft Polizei auf den Plan

Rauschgift sichergestellt

+ © IMAGO / Eyepix Group Starker Marihuana-Geruch rief in Nürnberg die Polizei auf den Plan (Symbolbild). © IMAGO / Eyepix Group

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katarina Amtmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In Nürnberg sorgte starker Marihuana-Geruch für einen Polizeieinsatz. Die Beamten öffneten eine Wohnung und fanden unter anderem eine kleine Aufzuchtanlage.

Nürnberg - Der intensive Geruch von Marihuana verursachte am frühen Freitagabend (22. April) einen Polizeieinsatz in Nürnberg. In einer Wohnung fanden die Beamten daraufhin eine Aufzuchtanlage mit Marihuanapflanzen.

Marihuana-Geruch: Polizeieinsatz in Nürnberger Mehrfamilienhaus

Gegen 17.50 Uhr war die Polizei verständigt worden, weil sich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Katzwanger Straße (im Nürnberger Süden) ein verdächtiger Geruch ausbreitete. Als eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd das Anwesen betrat, konnten die Beamten einen deutlichen Marihuanageruch wahrnehmen, der aus einer der Wohnungen drang, heißt es in einer Pressemitteilung.

In Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach: Per Zufall Cannabis-Plantage entdeckt

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Nürnnberg: Polizei findet Marihauana-Aufzuchtanlage

„Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft öffnete die Polizei die betroffene Wohnung. Neben dem 30-jährigen Wohnungsinhaber fanden die Beamten eine kleine Aufzuchtanlage für Marihuana sowie Cannabissamen und bereits geerntete Marihuanadolden auf“, ist in der Pressemitteilung weiter zu lesen.

Die Polizeibeamten stellten das gesamte Rauschgift sicher, sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln gegen den 30-Jährigen ein. (kam)