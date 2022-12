„Es sterben ja sowieso viele“: Verein hilft Obdachlosen in Nürnberg und appelliert an Nächstenliebe

Von: Thomas Eldersch

Bei winterlichen Temperaturen im Freien zu schlafen, kann tödlich sein. Deshalb versuchen Helfer in Nürnberg Odachlose wenigstens mit dem Nötigsten auszustatten.

Nürnberg – Es ist jedes Jahr aufs Neue ein Kampf ums Überleben. Während andere mit den hohen Heizkosten kämpfen, würden sich Obdachlose über eine warme Wohnung freuen. Besonders bei den eiskalten Temperaturen derzeit könnte jede Nacht für die Frauen und Männer, die in Nürnberg auf der Straße leben müssen, die letzte sein. Der Verein Heinzelmännchen für OHA e. V. versucht ihnen so gut es geht zu helfen.

Bereits zwei Obdachlose in Nürnberg gestorben – und es werden wohl noch mehr

Der BR begleitete zwei ehrenamtliche Helfer des Vereins, wie sie ausgestattet mit warmen Decken, Isomatten und festen Schuhen durch die Frankenmetropole gezogen sind. Einige Obdachlose schlafen nur auf dünnen Kartons oder können sich nicht richtig warm halten. Vorübergehend hilft der heiße Tee, den die Helfer ebenfalls mitgebracht haben. Für die Freiwilligen ist es eine Herzensangelegenheit, für die Obdachlosen zu sorgen. „Wir sind die rettende Hand im Moment. Es sterben ja sowieso viele jetzt im Winter. Wir haben dieses Jahr schon zwei erlebt, und das sind wahrscheinlich nicht die letzten“, berichtet Mike Schlager dem BR.

Die meisten Obdachlosen sind dazu noch in einem Teufelskreis gefangen. Viele von ihnen greifen zu Alkohol und Drogen, um die Kälte zu betäuben. Um so kälter es wird, um so mehr konsumieren sie. Schlager weiß das: „Heute Nacht werden es minus zehn bis minus elf Grad. Das Problem ist, je kälter es wird, desto mehr konsumieren die Leute ihre Suchtmittel. Also die, die wir heute Nacht antreffen, die sind nicht mehr in der Lage, sich selber zu versorgen oder zu sagen, ich geh in eine Obdachlosenunterkunft.“

Urin im Schlafsack um sich aufzuwärmen

Die meisten Obdachlosen, die sie in dieser Nacht antreffen, sind in keinem guten Zustand. Sie sind häufig dreckig und riechen nach Urin. Schlager weiß warum: „Ein Faktor sich zu wärmen ist auch, dass die Leute in ihren Schlafsack pinkeln, also auch das wärmt. Das hat natürlich gesundheitliche und hygienische Folgen, aber hier wird mit allen Mitteln versucht, ein bisschen Wärme zu kriegen.“

Deshalb appelliert Schlager kurz vor dem Fest der Nächstenliebe an eben diese. Obdachlosen zu helfen, sei nicht allzu schwer, sagt er dem BR. Jeder könne ihnen ein paar warme Socken spenden oder im nächsten Café ein heißes Getränk besorgen. „Ja, das rate ich den Menschen, denn man bekommt dadurch so viel zurück. Da merkt man auch, was das für ein geiles Gefühl ist, einfach mal von sich was dahinzulegen.“ Schlager ist überzeugt, dass die Bedürftigen dankbar für die Hilfe sind, auch wenn sie es nicht immer zeigen können. Ein Grund mehr, auch an Heiligabend in Nürnberg unterwegs zu sein, sagt Schlager und dann werden sogar Geschenke verteilt. (tel)

