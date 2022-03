Emotionale Video-Botschaft: Nürnbergs OB Marcus König dankt Bürgern für Ukraine-Unterstützung



Nürnbergs OB Marcus König bedankte sich per Video-Botschaft bei seinen Bürgern für ihre Hilfe in der Ukraine-Krise. © Screenshot YouTube

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König bedankte sich in einem Video für die Solidarität und Hilfsbereitschaft der Bürger im Zuge des Krieges in der Ukraine.

Nürnberg – Oberbürgermeister Marcus König (CSU) ist „überwältigt von der großartigen Hilfsbereitschaft aus unserer Bevölkerung für die Geflüchteten aus der Ukraine und die Menschen in der Ukraine“. Das sagt der 41-Jährige in einer Video-Botschaft an alle Nürnbergerinnen und Nürnberger. Er bedankt sich darin bei Privatpersonen, Vereinen und Organisationen, Kirchen, Firmen sowie der Stadtverwaltung.

Sie alle „zeigen eine unglaubliche Solidarität“, betont der OB. Durch ehrenamtliche Unterstützung, Spenden oder auch die Bereitstellung von Wohnraum würden die Bürgerinnen und Bürger zeigen „was für eine offene, großherzige, solidarische und engagierte Stadtgesellschaft wir sind“. Weiter heißt es: „Wir stehen zusammen, um anderen zu helfen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken!“

Nürnberg: OB König verurteilt russischen Angriffskrieg scharf

Die „fürchterlichen“ Bilder aus der ukrainischen Partnerstadt Charkiw stünden „stellvertretend für den abscheulichen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, den der russische Präsident Putin gegen die Ukraine befohlen hat“. Der russische Machthaber agiere „gegen den Willen seines Volkes“. Mit seiner „brutalen Invasion“ bringe Putin nicht nur „Tod und Leid über die Menschen in der Ukraine“, sondern auch „unendlich viel Leid über russische Mütter und Väter, die ihre Söhne in einem sinnlosen Kampf gegen ein friedliches Land verlieren“.

Nürnbergs Stadtoberhaupt König fordert, dass sich Putin dafür vor seinem Volk und vor Gericht verantwortet. Gleichzeitig betont der OB, dass die Nürnbergerinnen und Nürnberger hoffnungsvolle Zeichen dagegensetzen: „Menschlichkeit gegen Herzlosigkeit“, „Großmut gegen Größenwahn“ sowie „Freiheit gegen Unterdrückung“. Die Solidarität der Bürgerinnen und Bürger stimme König „sehr hoffnungsvoll“. „Bewahren wir uns diese Mitmenschlichkeit“, sagt er weiter.

Nürnberg: OB König pocht auf friedliches Miteinander

Gleichzeitig betont König, dass die russischsprachigen Nürnbergerinnen und Nürnberger nicht für den russischen Angriffskrieg verantwortlich gemacht werden dürfen. „Wir sind gegen Putins Krieg, aber nicht gegen das russische Volk“, stellt der OB klar. Abschließend heißt es: „Zeigen wir, dass Nürnberg zu Recht die Stadt des Friedens und der Menschenrechte ist. Zeigen wir weiterhin, dass wir Menschen in Not helfen. Zeigen wir, dass wir eine offene Stadtgesellschaft sind, mit über 170 Nationen, die friedlich miteinander in Nürnberg leben.“