Passagier-Rekord am Airport Nürnberg: Das waren die beliebtesten Ziele der Reisenden

Von: Felix Herz

Viel Betrieb am Airport Nürnberg: Rund um Ostern durfte sich der mittelfränkische Flughafen über einen Besucher-Rekord freuen.

Nürnberg – Es sollte die erste große Reisewelle des Jahres 2023 werden. In einer Pressemitteilung schrieb der Albrecht Dürer Airport Nürnberg, dass man in den Osterferien vom 31. März bis einschließlich 16. April mit rund 177.000 Passagieren rechne. Jetzt steht fest: Es wurden sogar mehr.

Name Albrecht Dürer Airport Nürnberg Fluggäste 2022 3.277.996 Wem gehört der Airport Nürnberg? Dem Freistaat Bayern und der Stadt Nürnberg Umsatz (in Mio. Euro) 2018: 109, 2019: 103, 2020: 40, 2021: 43 Besonderheit Einer von drei deutschen Flughäfen ohne Nachtflugverbot

Passagier-Rekord am Airport Nürnberg an Ostern: Mehr als 180.000 Flugreisende

Denn in den zwei Osterferienwochen kam der Airport Nürnberg auf insgesamt mehr als 181.000 Passagiere, die von dem mittelfränkischen Flughafen abhoben und/oder dort ankamen. Das sind 16 Prozent mehr als im Vorjahr 2022.

Dichtes Gedränge herrschte rund um Ostern am Airport Nürnberg – der Flughafen stellte einen Passagier-Rekord auf. (Symbolbild) © IPA Photo / IMAGO

Die Spitze wurde am Freitag nach Ostern, dem 15. April, erreicht – laut BR war dies mit 12.750 Fluggästen der bisher verkehrsstärkste Tag des Jahres für den Nürnberger Flughafen. „Die Osterferien sind das Warmlaufen vor der Sommerreisewelle“, schrieb der Flughafen in der Pressemitteilung vor den Ferien.

Die beliebtesten Reiseziele der Passagiere am Airport Nürnberg

Die meisten Reisenden hoben am Albrecht Dürer Airport Nürnberg in Richtung Mallorca ab, dem beliebtesten Reiseziel der Deutschen. Fast 22.000 Fluggäste machten sich auf den Weg auf die spanische Urlaubsinsel. Auf dem zweiten Platz, dicht hinter Mallorca, folgte der türkische Urlaubsort Antalya. Laut BR ebenfalls beliebt waren die europäischen Flughafen-Drehkreuze in Amsterdam, Frankfurt, Istanbul und Paris.

Eine deutliche Präferenz hatten die Reisenden auch bei den Fluggesellschaften: Gefragt waren vor allem die Billigfluglinien Ryanair, Pegasus und Vueling. (fhz)

