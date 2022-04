Frauen (19 und 20) brechen in Hotelzimmer ein und machen Party - als die Polizei kommt, flippt die eine aus

Von: Jennifer Battaglia

Mehrere Menschen brachen in ein Hotelzimmer im Nürnberger Südwesten ein und konsumierten dort Drogen. (Symbolfoto) © Oliver Berg

Um Drogen zu konsumieren, brachen Samstagnacht mehrere Menschen in ein Hotelzimmer im Nürnberger Südwesten ein. Hotelmitarbeiter alarmierten die Polizei, aber nicht alle Täter konnten gefasst werden.

Nürnberg - Samstagnacht brachen mehrere Menschen in ein Hotelzimmer im Nürnberger Stadtteil Gerbersdorf ein. Die Polizei konnte nur einen Teil der Gruppe fassen. Laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken waren die Personen in das Hotel eingedrungen, um dort Drogen zu konsumieren.

Nürnberg: Aus Hotelzimmer dröhnt laute Musik

Gegen kurz vor ein Uhr nachts hatte eine Hotelmitarbeiterin festgestellt, dass der Briefkasten des Hotels aufgebrochen worden war. Gäste werfen in diesen nach dem Checkout ihre Zimmerschlüssel.

Aus einem der Zimmer des Hotels, welches aktuell eigentlich nicht gebucht war, dröhnte laute Musik. Da die Hotelmitarbeiter nicht in das Zimmer vordringen konnten - die Türe wurde von innen zugehalten - alarmierten sie die Polizei. Noch bevor die Beamten an Ort und Stelle eintrafen, sprangen zwei Personen aus einem Fenster im 1. Stock und flüchteten in Richtung Röthenbach.

In dem Hotelzimmer trafen die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-West dann auf zwei junge Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren. Zudem nahmen die Polizisten starken Marihuanageruch wahr. Eine Durchsuchung des Zimmers und der beiden Damen führte laut Polizeibericht aber nicht zum Auffinden von Betäubungsmitteln.

Nürnberg: 19-Jährige muss gefesselt werden

Die beiden Beschuldigten äußerten sich weder zu ihrem Aufenthalt im Hotel noch zu ihren beiden Begleitern. Diese sind der Polizei derzeit noch nicht bekannt. Auf Nachfrage von Merkur.de am Dienstag (5. April) gab es bisher keinen neuen Ermittlungsstand. Jedoch geht die Polizei davon aus, dass die beiden Begleiter über die Handys der Frauen ermittelt werden können. Die beiden Mobilgeräte waren von den Beamten sichergestellt worden.

Außerdem führte in der Nacht vor Ort die Kriminalpolizei noch eine Spurensicherung durch. Im Rahmen dessen verhielt sich die 19-Jährige derart aggressiv, dass die Beamten sie fesseln und in Gewahrsam nehmen mussten. Laut Auskunft der Polizei gegenüber Merkur.de wurde die junge Frau aber kurz später bereits wieder freigelassen.

Die beiden Damen müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen desbesonders schweren Falls des Diebstahls (Schlüssel) und Hausfriedensbruch verantworten. (jb)

