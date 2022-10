Versteckte Polizisten filmen Ordnungswidrigkeiten: Video-Ausschnitte landen auf Twitter

Von: Felix Herz

Das Handy am Steuer ist nicht nur gefährlich, es ist auch eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer empfindlichen Geldstrafe vergolten wird (Symbolbild). © imagebroker / IMAGO

Mit einer Videokamera legten sich Polizisten in Nürnberg auf die Lauer und filmten die Ordnungswidrigkeiten mehrerer Verkehrsteilnehmer.

Nürnberg – Es sind die Klassiker unter den Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr: Handy am Steuer und nicht angeschnallt. Doch es sind keine Kavaliersdelikte: Ersteres kann zu schweren Unfällen führen, zweiteres zu dramatischen Unfallfolgen. Mit einer Videokamera ging die Polizei in Nürnberg nun gegen die Verkehrssünder vor.

Handy am Steuer und fehlender Anschnallgurt: Polizei filmt Ordnungswidrigkeiten

Auf Twitter teilte die Polizei Mittelfranken mit, dass sich die Kollegen der Verkehrspolizei mit einer Videokamera versteckt hätten, um Verstöße im Straßenverkehr zu filmen. Insgesamt 35 Ordnungswidrigkeiten traten dabei zutage. 22 Fahrer waren nicht angeschnallt, 13 hatten ihr Handy in der Hand. Auf Twitter schrieb die Polizei am Montag, 10. Oktober, dass sie drei Videos herausgefiltert hätten – und teilten diese mit den Followern:

In einem nachfolgenden Statement lieferte die Polizei noch Details zu den drei herausgefilterten Verstößen. Ein Fahrer schaute demnach fast gar nicht auf die Straße, während er sein Handy am Steuer zur Hand hatte. Ein weiterer Fahrer telefonierte, bis ihm das Videofahrzeug auffiel, heißt es vonseiten der Polizei. Dann versuchte er, das Handy an der Schulter zu verstecken.

Polizei in Nürnberg mit versteckter Film-Aktion – Lob von Twitter-Usern

Der dritte Fahrer, den die Polizei nachträglich aufzählte, beging sogar zwei Ordnungswidrigkeiten. Er telefonierte mit dem Handy am Ohr und nahm anschließend sogar die zweite Hand vom Lenkrad, um sich während der Fahrt noch anzuschnallen. Abschließend weist die Polizei darauf hin, dass Handys im Straßenverkehr kein Kavaliersdelikt seien. „Ablenkung im Straßenverkehrs kostet im Ernstfall Menschenleben!“, schreiben die Beamten auf Twitter.

Unter dem Post äußerten sich unter anderem zwei User sehr positiv über die Aktion. „Bitte öfters!“, lautet ein Kommentar, ein anderer schrieb: „Ihr seid Helden! Wir danken euch!“ (fhz)

