Großeinsatz in Nürnberg: Polizei fesselt Mann mit Pistole – doch die stammt aus dem Faschingsladen

Von: Felix Herz

Teilen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Weil Passanten der Polizei meldeten, dass ein Mann mit Pistole in der Nürnberger Innenstadt unterwegs sei, wurde ein Großeinsatz ausgelöst. Doch es kam anders.

Nürnberg – Eine Polizei-Begegnung der unschönen Art erlebte ein junger Mann aus Nürnberg am Freitagnachmittag, 24. Juni, in der Innenstadt. Zuvor hatten ihn Passanten mit einer Pistole gesehen – und die Polizei verständigt. Diese löste einen Großeinsatz aus. Am Schluss stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Attrappe handelte.

Nürnberg: Polizei mit Großeinsatz wegen Passant mit Pistole

Zusammen mit einer Frau befand sich der 25-Jährige zunächst im Bereich der Nürnberger Lorenzkirche. Das Duo sei auf einer Parkbank einer Grünfläche in der Pfarrgasse. Dort hantiere der Mann mit einer Schusswaffe. So wurde es der Polizei von Passanten gemeldet, ungefähr gegen 14.15 Uhr.

Zum Schutz der Bevölkerung wurde sofort ein Großeinsatz ausgelöst. Laut Pressemitteilung der Polizei wurde eine Vielzahl von Einsatzkräften, darunter Einheiten des Unterstützungskommandos (USK), alarmiert. Der Bereich der Grünfläche wurde im Zuge dessen großräumig gesperrt und gesichert.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Polizei ergreift jungen Mann mit vermeintlicher Pistole – der erleidet Panikattacke

Dem Polizeibericht zufolge sprachen dann gegen 15 Uhr Einsatzkräfte „unter Einhaltung der Eigensicherung mit gezogenen Dienstwaffen an“ das Pärchen an. Beide wurden gefesselt. Im Verlauf der Durchsuchung wurde dann auch die „Pistole“ gefunden: Schnell stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine offenbar neu gekaufte Faschingspistole handelte. Diese hatte das Pärchen nach dem Kauf wohl in Augenschein genommen.

Während der polizeilichen Maßnahmen erlitt der 25-jährige Mann eine Panikattacke. Noch vor Ort wurde er durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes medizinisch versorgt. Im Anschluss konnte das Pärchen seiner Wege ziehen – strafrechtliche Handlungen waren nicht feststellbar. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.