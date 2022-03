Ende einer „wunderbaren Bereicherung“: Der russische Honorarkonsul in Nürnberg hat hingeworfen

Von: Nikolas Pelke

Teilen

Der russische Honorarkonsul in Nürnberg, Nikolaus Wilhelm Knauf (M.), hat seinen Hut genommen und seinen Posten aufgegeben. Hier ist er 2010 mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin (r.) und dem damaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, Josef Ackermann, zu sehen. © Robert Schlesinger/dpa

Nikolaus Wilhelm Knauf hat seinen Posten als russischer Honorarkonsul für Nordbayern aufgegeben. Nur das Konsulat steht noch verwaist in Nürnberg.

Nürnberg – Das stolze Türschild ist noch da, der russische Honorarkonsul ist schon weg. Auf einer Bronzetafel prangt in schwarzen Lettern die Aufschrift „Honorarkonsulat der Russischen Föderation“. Darunter wird zweisprachig auf die Öffnungszeiten verwiesen. Publikumsverkehr scheint seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine allerdings nicht mehr in dem schmucklosen Bürogebäude am Plärrer in Nürnberg zu herrschen. Auch die Internet-Seite und die E-Mail-Adresse des ehemaligen Honorarkonsuls der Russischen Föderation, Nikolaus Wilhelm Knauf, funktionieren seit Tagen nicht mehr.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Ukraine-Krise: Demonstranten zogen bereits vor dem russischen Konsulat auf

Bereits am Freitag soll der 85-jährige Seniorchef und Firmenpatriarch des gleichnamigen Gipsherstellers aus Iphofen im unterfränkischen Landkreis Kitzingen das durch die Ukraine-Invasion offensichtlich zu heikel gewordene Ehrenamt abgegeben haben. Kurz vor der militärischen Eskalation des Konflikts zwischen den ehemaligen Brudervölkern hatten rund 50 Demonstranten vor dem russischen Honorarkonsulat in Nürnberg aus Solidarität ukrainische Flaggen geschwenkt und laut Medienberichten friedlich gegen einen drohenden Krieg protestiert.

Eingang zum verwaisten russischen Honorarkonsulat von Nikolaus Wilhelm Knauf für Nordbayern am Plärrer in Nürnberg. © Pelke

Der heute 85-jährige Knauf war 1999 zum Honorarkonsul der Russischen Föderation im Konsularbezirk Nordbayern ernannt worden. Damit wurde damals in Nürnberg das erste russische Honorarkonsulat in Deutschland überhaupt eröffnet. „Als Honorarkonsul und Unternehmer sehe ich das immer stärker werdende wirtschaftliche und kulturelle Band zwischen der Russischen Föderation und der Bundesrepublik Deutschland als eine einzigartige Chance und wunderbare Bereicherung“, sagte Knauf im Jahr 2007 gegenüber der Verbandszeitschrift der Nürnberger Industrie- und Handelskammer „WiM – Wirtschaft in Mittelfranken“. Ein Jahr zuvor hatte Knauf aus den Händen von Wladimir Putin höchstpersönlich den „Orden der Freundschaft“ für seinen Beitrag zur Entwicklung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland erhalten. Der ehemalige Konsul ist auch Träger des Bayerischen Verdienstordens und den Großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik.

Der russische Honorarkonsul hat viel für die russisch-deutschen Beziehungen getan

Derweil hat ein Sprecher aus dem Nürnberger Rathaus mitgeteilt, dass die Stadt Nürnberg „in keiner Weise“ mit dem russischen Honorarkonsulat betraut sei. Das sei eine Sache zwischen den jeweiligen Ländern und den Personen, die zum Honorarkonsul ernannt würden. „Daher ist auch kein Rücktrittsschreiben an die Stadt gerichtet gewesen.“ Auf der Internet-Seite der russischen Botschaft in Deutschland wird die Adresse des Nürnberger Honorarkonsulats offiziell noch aufgeführt.

Lesen Sie auch Transfer von DFB-Star zum BVB droht zu platzen - grätscht der FC Bayern nun dazwischen? Borussia Dortmund war bereits das designierte Ziel von Nationalspieler Karim Adeyemi, nun sollen die Gespräche jedoch stocken. Nutzt der FC Bayern diese Situation möglicherweise aus? Transfer von DFB-Star zum BVB droht zu platzen - grätscht der FC Bayern nun dazwischen?

Seit seinem Amtsantritt als Honorarkonsul hat Knauf zahlreiche Spuren in Nürnberg hinterlassen. Nicht nur die „Delfinlagune“ im Nürnberger Tiergarten ist mit Gips von Knauf gebaut worden. Auch das Original des berühmten Neptun-Brunnens in St. Petersburg, den Nürnberg vor genau 225 Jahren an den russischen Zaren verkauft hatte, ist mithilfe des Honorarkonsuls wieder auf Vordermann gebracht worden. Eine Kopie der beeindruckenden Wasserfontäne, den Nürnberg zum Ende des Dreißigjährigen Krieges aus Dankbarkeit für den zurückgewonnenen Frieden teilweise aus Kanonen anfertigen ließ, ist bis heute im Nürnberger Stadtpark zu bewundern.

Der Neptun-Brunnen im Nürnberger Stadtpark. © Val Thoermer / Imago images

Dagegen scheint das russische Honorarkonsulat in dem unauffälligen Bürogebäude am zentralen Plärrer-Platz in der fränkischen Metropole wohl bis auf Weiteres als Ansprechpartner für russische Staatsbürger in Franken und Vermittler zur nordbayerischen Wirtschaft der Vergangenheit anzugehören.