Nürnberg hat sich entschieden: Stadt bewirbt sich um Landesgartenschau – „Grüne Vision“

Die Stadt Nürnberg bewirbt sich offiziell um die urbane Gartenschau für das Jahr 2030 (Symbolbild).

Der Stadtrat hat eine Entscheidung gefällt: Nürnberg bewirbt sich um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2030. OB König sieht eine „grüne Vision“.

Nürnberg – Am Mittwoch hat eine Mehrheit im Stadtrat von Nürnberg beschlossen, eine Bewerbung für die Landesgartenschau im Jahr 2030 einzureichen. Die Stadt bewirbt sich für das 50. Jubiläum der bayerischen Landesgartenschau mit einer Urbanen Gartenschau (UGS), heißt es auf dem Stadtportal.

Nürnberg bewirbt sich mit Urbaner Gartenschau

Für die Ausrichtung der Urbanen Gartenschau hat Nürnberg viel vor: Der Stadtgraben wird mit einer Erweiterung aufgewertet, „der Raum an der Stadtmauer soll durchgängig erlebbar werden und dauerhaft mehr Aufenthaltsqualität für die Bürgerinnen und Bürger erhalten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Weitere Projekte gibt es in der ganzen Stadt – dafür sollen sieben Plätze und Straßenräume umgestaltet werden. „Wir wollen mit der Urbanen Gartenschau Nürnberg klimaresilienter machen und die Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger in der Stadt deutlich aufwerten“, sagt Oberbürgermeister Marcus König.

Landesgartenschau: Für Nürnberg eine „grüne Vision“

„Die Urbane Gartenschau ist eine grüne Vision für Nürnberg. Sie beginnt schon vor 2030 und strahlt weit über das Jubiläumsjahr hinaus“, so König weiter. Auch eine Klima-Meile von der Südstadt bis in die Altstadt soll es geben, denn: „Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte auch für unsere Stadtgesellschaft. Daher wird er zur thematischen Klammer für alle Maßnahmen“, so König laut Pressemitteilung des Stadtportals.

Insgesamt wird mit Investitionen in Höhe von etwa 46 bis 51 Millionen Euro gerechnet. Bis zum 27. Mai muss Nürnberg die Bewerbung abgeben – noch im Juli findet dann eine Begutachtung statt, nach der unter inzwischen bereits rund ein dutzend anderer Bewerber der Ausrichter ermittelt wird. Die UGS findet von April bis Oktober 2030 statt. Für die Hauptbereiche der Landesgartenschau müssen Besucher Eintritt zahlen – dieses Geld wiederum dient der Refinanzierung des Projekts. (fhz)

