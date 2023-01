„Von der Küche direkt auf den Wehrgang“: Nürnberger wohnt in historischem Stadtmauer-Turm

Von: Miriam Haberhauer

Wohnen im historischen Stadtturm: Der 44-jährige UIrich Baldauf erfüllte sich 2011 diesen Traum. © Ulrich Baldauf

Über fünf Stockwerke erstreckt sich das ungewöhnliche Zuhause von Ulrich Baldauf. Der 44-Jährige erzählt vom Leben in den historischen Mauern.

Nürnberg – Nürnbergs historischer Stadtkern verleiht der Frankenmetropole seinen ganz besonderen Charme. Rund 70 mittelalterliche Stadttürme stehen noch immer, nicht mal zehn davon sind aktuell bewohnt. In einem von ihnen wohnt Ulrich Baldauf. Im Gespräch mit Merkur.de berichtet der 44-Jährige von seiner ungewöhnlichen Behausung.

Wohnen im historischen Stadtturm: „Hat mich schon immer fasziniert“

„Die Stadtmaueranlage hat mich schon immer fasziniert“, erzählt Baldauf. Im Jahr 2011 kontaktierte er deshalb die Stadt Nürnberg, ob einer der Türme als Wohnraum gemietet werden kann. Und er hatte Glück: Einer der Türme an der Maxtormauer war frisch renoviert und bezugsfertig. Der 44-Jährige bewarb sich kurzerhand – und bekam den Zuschlag.

„Ein Gremium hat entschieden, welcher der Bewerber den Zuschlag erhält“, berichtet der 44-Jährige. „Das hat einige Monate gedauert, ich habe schon gar nicht mehr daran gedacht, dass ich eine Rückmeldung bekomme.“ Der Stadt Nürnberg und dem Liegenschaftsamt war es wichtig, einen zuverlässigen Mieter für die historische Immobilie zu finden. „Sie wollten jemanden, der das Objekt pfleglich und verantwortungsvoll behandelt“, so Baldauf.

Der mittelalterliche Turm vor (links) und nach (rechts) seiner Sanierung. © Ulrich Baldauf

Ein Meter dicke Mauern – Mittelalter trifft moderne Baukunst

Und das aus gutem Grund: Die obersten zwei Etagen des mittelalterlichen Turms wurden während des Zweiten Weltkriegs vollkommen zerstört. Über dem dritten Stock befand sich seitdem lediglich ein behelfsmäßiges Zweckdach. Erst 2007 begann die Stadt mit der aufwendigen Restaurierung, 2010 wurde sie fertiggestellt.

Die Verbindung aus historischen Überresten und moderner Baukunst verleiht dem Turm einen „einzigartigen Flair“, so der Nürnberger. Auf jedem Stockwerk befinden sich nur ein bis zwei Räume. „Im Erdgeschoss sind die Mauern über einen Meter dick“, erzählt Baldauf. „Nach obenhin werden die Mauern dann dünner, wodurch auch die Räume größer werden. Im obersten Stockwerk bieten viele Fenster einen atemberaubenden Ausblick.“

Von der Küche direkt auf den Wehrgang – historischer Charme mitten in Nürnberg

Viel Platz bleibt in dem fünfstöckigen Turm trotzdem nicht: Einer der Räume hat eine Deckenhöhe von gerade einmal 1,80 Meter – Baldauf nutzt ihn als Gästezimmer. Sein Lieblingsort ist für den Wahlfranken aber wohl die Küche: „Ich koche und esse gerne und außerdem kommen Gäste meist hierein“, erzählt der 44-Jährige. Der Raum im dritten Stock bringt außerdem noch ein weiteres Highlight: „Von der Küche aus kann man direkt auf den Wehrgang laufen, frische Luft holen und die Aussicht genießen“, schwärmt Baldauf.

Normalerweise dient der Wehrgang als Fluchtweg, und auch sonst wurden im Gebäude besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen: „In jedem Raum befindet sich ein Rauchmelder, der direkt mit der Feuerwehr verbunden ist.“ Sollte es in dem historisch wertvollen Gebäude also einmal brennen, werden automatisch die Rettungskräfte alarmiert.

Mittelalter trifft moderne Baukunst. Im historischen Stadtturm treffen zwei Gegensätze aufeinander. © Ulrich Baldauf

„Kein energetisches Wunderwerk“ – Teurer Energieverbrauch im Stadtturm

Auch das Treppenhaus „gehört quasi zum Nutzraum dazu“, sagt Baldauf. Der ungewöhnliche Aufbau und die alte Bauweise bringen aber zudem ein weiteres Problem mit sich: „Der Turm ist kein energetisches Wunderwerk“, berichtet der Nürnberger. Das historische Gebäude steht komplett alleine und ragt hoch über die umliegenden Gebäude hinaus.

Die Folge: „Der Energieverbrauch entspricht ungefähr dem von einem Fünfpersonenhaushalt.“ Angesichts der aktuellen Energiekrise und der steigenden Gaspreise ein schwieriger Umstand. Trotzdem will der gebürtige Chemnitzer sein ungewöhnliches Zuhause nicht mehr missen: „Ich lebe sehr gerne in Nürnberg, vor allem in so einem besonderen Objekt“, sagt der Wahlfranke über seine neue Heimat. (mlh)

