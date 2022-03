Streitgespräch zwischen zwei Männern eskaliert: Der eine verliert Zähne – der andere flüchtet

Im Streit schlug ein Mann einem anderen ein paar Zähne aus. Jetzt ermittelt die Mordkommission. © IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Am 6. März haben sich zwei Männer getroffen, um ihren Streit zu klären. Doch der eskalierte – ein Mann zückte sein Messer. Nun ermittelt die Mordkommission.

Nürnberg – Sie wollten sich treffen, um ihren Streit zu klären. Doch das kostete den einen mehrere Zähne. Als sich am Sonntag (6. März) gegen 20.50 Uhr zwei Männer in der Weltenburger Straße im Stadtteil Reichelsdorf in Nürnberg trafen, eskalierte die Situation: Der 47-Jährige schlug dem 50-Jährigen ins Gesicht, sodass dieser Knochenbrüche erlitt und mehrere Zähne verlor. Auch zückte der Jüngere sein Messer und verletzte den Älteren in der Nähe des Halses – letzterer konnte sich noch mit seinen Händen wehren, auch wenn er weitere Schnitte am Hals hinnehmen musste. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Nürnberg: 50-Jähriger im Krankenhaus – Kontrahent vor Ermittlungsrichter

Der 50-Jährige musste daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden. Der 47-Jährige hingegen wollte flüchten, doch fanden ihn Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd in seiner Wohnung und nahmen ihn fest. Zudem stellten sie fest, dass er viel Alkohol im Blut hatte. Nun hat die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige wurde am Montag (7. März) einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

