Tiergarten-Team sammelt Spenden für Menschen aus ukrainischen Kriegsgebieten: Diese Dinge werden gebraucht

Von: Katarina Amtmann

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tiergartens Nürnberg und des Außendienstes Nürnberg (ADN) haben am Wochenende des 12. und 13. März 2022 gezielt Sachspenden für Menschen aus dem Ukrainischen Kriegsgebiet gesammelt. Jetzt gibt es eine neue Aktion. © Thomas Hahn / Tiergarten Nürnberg

Das Team des Nürnberger Tiergartens hilft erneut: Bürger können am Zoo Spenden für Menschen aus den Ukraine-Kriegsgebieten abgeben. Es gibt eine Liste, was benötigt wird.

Nürnberg - Der Ukraine-Krieg beherrscht weiter die Schlagzeilen, nach wie vor ist die Solidarität mit den betroffenen Menschen groß. Immer wieder gibt es Hilfsaktionen, auch in Nürnberg. Nun startet die nächste Aktion: Mitarbeiter des Tiergartens Nürnberg sammeln am Samstag und Sonntag (9./10. April) Spenden für Menschen aus den Kriegsgebieten.

Tiergarten-Team Nürnberg sammelt Spenden für Menschen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet

Bürger können bestimmte Güter jeweils zwischen 8 und 17.30 Uhr direkt am Eingang zum Betriebshof des Tiergartens (Adresse: Tiergarten 2) abgeben. Das teilt die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung mit. Das Abstellen von Gütern an anderer Stelle ist nicht gestattet. Eine Abgabe am Haupteingang ist nicht möglich.

„Alle Spenden gehen sofort an die Partner der Aktion und werden gezielt in die Ukraine und hier vor Ort in Nürnberg weitergeleitet und verteilt“, heißt es weiter. An der Spendenaktion sind auch Mitarbeiter des Außendienstes Nürnberg (ADN) beteiligt sowie viele weitere freiwillige Helfer.

Ukraine-Krieg: Diese Spenden können für Betroffene am Tiergarten Nürnberg abgegeben werden

Haltbare Lebensmittel (z.B. Nudeln, Reis, Konserven)

Wasser still und medium

Erste-Hilfe-Kasten, Verbandsmaterialien (auch abgelaufene Verbandskästen)

Medikamente: Schmerzmittel, Fiebermittel, Antibiotika, Wunddesinfektion

Spritzen 5, 10, 20 ml sowie Spritzennadeln unterschiedlicher Größe

Einweghandschuhe, Verbandsscheren

Gehhilfen, Nackenkragen, Notfalltasche, Rucksäcke (für Erste-Hilfe-Sets)

Decken, Kissen

Stofftiere, Spielzeug, Bälle, Malbücher, Buntstifte

Babynahrung, Windeln, Feuchttücher, Babyshampoo, Creme

Monatshygiene

Hygieneartikel: Duschbad, Seife, Zahnpasta, Zahnbürsten

Taschentücher, Toilettenpapier

Tierfutter (Hunde- und Katzenfutter)

Diesel- oder Benzingeneratoren

Campingkocher, Kartuschen und Aufsätze

Ukraine-Krieg: Tiergarten-Team Nürnberg sammelt Spenden

Die Initiatoren bitten um Verständnis, dass nur Güter aus der Liste angenommen werden können.

Spendenaktion Tiergarten Nürnberg - Sachspenden gehen an folgende Partner Pack und Cap Großhandel GmbH: Das Unternehmen stellt einen Platz in seinem Lager zur Verfügung. Dort können sich Geflüchtete, die bereits hier in der Region angekommen sind, aus den gut sortierten Spenden bedienen. Außerdem fahren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens Spenden direkt in Grenzgebiete zur Ukraine, solange dies möglich ist. FDP-Partnerbehörde/One Europe e.V./ www.ukrainehilfe-nbg.eu: Dieser Zusammenschluss gemeinnütziger Vereine sammelt gezielt Spenden und bringt sie mithilfe erfahrener Lkw-Fahrer in Grenzgebiete zur Ukraine, wo sie über eine Lager- und Verteilerzentrale weitergeleitet werden. Nürnberger Tafel: Hierhin werden Lebensmittelspenden gebracht, die bereits in der Nürnberger Region gebraucht werden. Flüchtlingsunterkünfte, in denen Menschen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet untergebracht sind.

Die Aktion am Tiergarten Nürnberg findet bereits zum zweiten Mal statt. Bereits im März konnten die Initiatoren unter der Federführung von Mitarbeitern des Tiergartens viele dringend benötigten Sachspenden von Bürgern sammeln, sortieren und weiterleiten, so die Stadt. Wie auch Sie Ukraine-Flüchtlingen in Bayern helfen können, lesen Sie in unserer Übersicht. (kam)

