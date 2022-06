„Wir sind so fassungslos“: Hundeopa Charly stirbt kurz vor Einzug in sein neues Zuhause

Von: Felix Herz

Tragische Nachrichten aus Nürnberg: Charly verstarb kurz bevor er in sein neues Zuhause hätte ziehen dürfen. © Tierheim Nürnberg / Merkur-Collage

Mit einem emotionalen Aufruf hatte das Tierheim Nürnberg nach einem neuen Zuhause für Charly gesucht – mit Erfolg. Nun aber verstarb der beliebte Hundeopa.

Nürnberg – Über ein Jahr lang hatte der elfjährige Hundeopa Charly im Tierheim Nürnberg darauf gewartet, an ein nettes Zuhause vermittelt zu werden. Ende April wandten sich die Tierschützer dann via Facebook an die Öffentlichkeit, um dem aktiven und sympathischen Hunderentner ein schönes Zuhause zu verschaffen. Die Suche war zwischenzeitlich auch von Erfolg gekrönt. Nun aber die tragische Nachricht, dass Charly kurz vor dem Einzug in sein neues Heim verstorben ist.

Tierheim Nürnberg in tiefer Trauer: Charly stirbt kurz vor erfülltem Traum

Die lange Zeit ohne ein neues Zuhause hatte dem Hundeopa schwer zu schaffen gemacht. „Momentan weine ich sehr viel“, schrieben die Tierschützer dazu in ihrem Vermittlungspost auf Facebook. Dann endlich Erfolg, man fand ein neues Zuhause für Charly – doch nun verstarb der geliebte Hund. Auf Instagram veröffentlichte das Tierheim Nürnberg eine Story mit den Worten: „Wir sind so fassungslos... Kurz bevor er in sein neues Zuhause hätte ziehen dürfen, hat ein geplatzter Tumor Charlys Leben von jetzt auf gleich beendet“.

Der Text wurde mit traurigen Emojis versehen, im Hintergrund ist ein Bild von Charly mit einer Tierschützerin. Auf einem weiteren Foto des Hundeopas steht: „Charly, wir werden dich nicht vergessen und hoffen, dass du jetzt schmerzfrei deiner Lieblingsbeschäftigung, dem Mantrailen, nachgehen kannst!“ Mantrailing, so hatte es auch in dem ersten Post zu Charly gestanden, mache ihm sehr viel Spaß, dabei gehe Charly richtig auf.

Auch der sechsjährige Banjo ist seit über einem Jahr im Nürnberger Tierheim – und „gibt sich bald auf“.

Bis zum Ende begleitet: Tierheim Nürnberg bedankt sich bei den Pflegerinnen

In der Instagram-Story des Nürnberger Tierheims richten die Tierschützer auch einen Dank an die Pflegerinnen. Nicht nur die Zeit im Tierheim über hätten sie Charly begleitet, auch bei „diesem schweren letzten Weg“ seien sie nicht von Charlys Seite gewichen.

Nun heißt es also Abschied nehmen von diesem besonderen Hund und hoffen, dass die anderen Tiere im Tierheim von Nürnberg möglichst schnell tolle, neue Besitzer finden und sich über ein Happy End freuen dürfen.

