Tödliche Schüsse in Nürnberg: Nach Ausstrahlung des Falls im ZDF - mutmaßlicher Täter in Rimini festgenommen

Von: Lucas Sauter-Orengo

Polizisten am 24. Oktober in der Nähe des Tatortes. © Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk

Im Oktober vergangenen Jahres hatte ein Mann in Nürnberg tödliche Schüsse abgefeuert, der Fall wurde zuletzt im ZDF ausgestrahlt. Nun wurde der mutmaßliche Täter in Italien festgenommen.

Nürnberg - Die Tat liegt mittlerweile mehrere Monate zurück. Ein 28-jähriger Mann soll im Oktober letzten Jahres vor einem Restaurant in der Nürnberger Südstadt auf zwei andere Männer geschossen haben. Diese kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, dort war einer der beiden gestorben. Der Verdächtige befand sich seitdem auf der Flucht. Der Fall war zuletzt auch Teil der ZDF-Sendung Akte xy. Die Polizei suchte mit einem Haftbefehl nach dem Mann.

Tödliche Schüsse in Nürnberg: Nach TV-Ausstrahlung - mutmaßlicher Täter in Italien festgenommen

Jetzt ist der Tatverdächtige im italienischen Rimini festgenommen worden. Einen entsprechenden Bericht der Bild bestätigte eine Sprecherin der Polizei Nürnberg am Samstagabend. Weitere Details nannte sie zunächst nicht. Am Montag werde es dazu eine Pressekonferenz geben.

Nürnberg: Nach tödlichen Schüssen - Tatverdächtiger in Italien festgenommen

Seitdem der Fall in der ZDF Sendung ausgestrahlt wurde, gewann dieser nochmals an Aufmerksamkeit. Die Fahnder hatten außerdem ein neues Foto des mutmaßlichen Todesschützen veröffentlicht und eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. „Es sind einige wenige Hinweise eingegangen. Zwei Hinweisen wird jetzt nachgegangen“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Tag nach der Fernsehsendung. Nun konnte der mutmaßliche Täter wohl gefasst werden.

