Versuchter Mord an Nürnberger U-Bahn-Haltestelle: Polizei sucht wichtige Tatzeugen

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Anfang August trat ein Unbekannter an einer Nürnberger U-Bahn-Haltestelle einem 35-Jährigen gegen den Kopf. Die Polizei sucht jetzt wichtige Zeugen.

Nürnberg - Im Nürnberger Stadtteil Langwasser ereignete sich bereits am 7. August an einer U-Bahn-Haltestelle ein versuchtes Tötungsdelikt. Anfang Oktober konnte der Tatverdächtige nun festgenommen werden.

Nürnberger U-Bahnstation: Streit mit versuchtem Tötungsdelikt

Wie die Polizei mitteilte, meldete am Sonntagabend, dem 7. August, gegen 17:15 Uhr ein Passant eine körperliche Auseinandersetzung am Zugang zum U-Bahnhof „Gemeinschaftshaus“ (Aufgang Richtung Franken-Center). Ein 35-jähriger Mann und eine weitere zunächst unbekannte Person gerieten dort, aus bislang ungeklärter Ursache, in Streit.

An einer Nürnberger U-Bahnhaltestelle ereignete sich Anfang August ein versuchtes Tötungsdelikt. Die Polizei sucht nun nach Tatzeugen. (Symbolbild) © IMAGO / robertharding

Im weiteren Verlauf wurde der 35-Jährige vom zunächst Unbekannten zu Boden geschlagen. Der Unbekannte trat daraufhin auf den Kopf des am Boden Liegenden ein und flüchtete. Die Nürnberger Kriminalpolizei konnte den mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren und am Dienstag, 4. Oktober, festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der 46-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Lebensbedrohliche Tritte: Nürnberger Mordkommission übernimmt Ermittlungen

Wegen der potenziell lebensbedrohlichen Fußtritten gegen den Kopf und des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernahm die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Die Ermittler stellten zudem Videoaufnahmen der im U-Bahnhof installierten Überwachungskameras sicher.

Darauf war zu sehen, dass sich mehrere unbekannte Passanten während und nach der Tat im U-Bahnbereich aufhielten. Die Bilder zeigten, dass die Passanten auf den Tatverdächtigen einwirkten und/oder dem verletzen 35-Jährigen Erste Hilfe leisteten. Die Nürnberger Mordkommission bittet deshalb diese unbekannten Passanten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen – sie gelten als wichtige Tatzeugen.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.