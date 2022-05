Besonderer Gast in Polizeiinspektion – Turmfalke kommt durchs Fenster geflogen und bleibt

Von: Felix Herz

In der Polizeiinspektion wollte der Turmfalke zunächst bleiben. © Polizeipräsidium Mittelfranken/dpa

Einen Gast der besonderen Art durfte die Nürnberger Polizeiinspektion Ende Mai begrüßen: Ein junger Turmfalke war durch ein Fenster hereingeflogen.

Nürnberg – Ein junger Turmfalke scheint eine Karriere bei der Polizei in Nürnberg anzustreben: Am Samstag, 21. Mai, kam der junge Falke zum Fenster in die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte geflogen. Und wollte dort wohl auch erstmal bleiben, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Mittwoch.

Turmfalke fliegt in Nürnberger Polizeiinspektion und bleibt

Direkt vor den Füßen eines Beamten sei der Turmfalke gelandet. Sofort habe der Polizist Fenster und Türen geöffnet, damit das junge Tier wieder hinausfliegen konnte – das schien den Turmfalken jedoch nicht wirklich zu interessieren. Scheinbar wollte er lieber erstmal auf der Wache in Nürnberg bleiben.

Vielleicht seien es auch erste Flugversuche des jungen Turmfalken gewesen, mutmaßt der Sprecher der Polizei. Ob sehnlicher Karrierewunsch oder müde vom ersten Flug – der Beamte griff schließlich „beherzt“ zu und brachte den Vogel ins Freie. Mit einem Pikser in den Daumen verabschiedete sich der Falke von dem Beamten, heißt es im Bericht.

Turmfalke in Polizeiinspektion: Facebook-Post wird zum Hit

Der Falke sei nicht beringt gewesen, erläuterte der Sprecher abschließend – daher handele es sich bei ihm nicht um einen Falken der Nürnberger Burg. Zum Vorfall setzte die Polizei Mittelfranken einen Post bei Facebook ab – der im Handumdrehen ein Hit wurde.

Binnen kurzer Zeit erzielte der Post hunderte Likes und zahlreiche freudige Reaktionen bei den Nutzerinnen und Nutzer der social media Plattform. Im Vergleich zu den eher dramatischen Nachrichten der letzten Woche, wie dem Großeinsatz der Polizei an einer Schule in Erlangen oder der Fahndung nach einem bewaffneten Mann in der Nürnberger Innenstadt, zur Abwechslung mal eine schöne Geschichte. (fhz)