24-Jähriger sticht in U-Bahn mit Messer ziellos um sich

Von: Katarina Amtmann

In Nürnberg stach ein verwirrter Mann in einer U-Bahn um sich (Symbolbild). © IMAGO / robertharding

Mehrere Fahrgäste riefen in Nürnberg die Polizei, als ein verwirrter mit einem Messer ziellos um sich stach. Der 24-Jährige ließ sich widerstandlos festnehmen.

Nürnberg - „Verwirrter Mann mit Messer in U-Bahn“ - so lautet eine Pressemitteilung der Polizei Mittelfranken zu einem Vorfall in Nürnberg am Mittwoch (5. Oktober).

Nürnberg: Mann sticht in U-Bahn mehrfach in die Luft

Demnach hantierte „ein offenbar verwirrter Mann“ am Mittwochabend mit einem Messer in einer U-Bahn im Nürnberger Süden. Der 24-Jährige wurde in die Obhut einer Fachklinik übergeben, wie die Polizei weiter mitteilt.

Er bestieg gegen 22.30 Uhr einen Waggon der U-Bahn-Linie 1 an der Haltestelle Langwasser-Nord. „Hierbei führte der Mann ein Küchenmesser mit sich und führte in der U-Bahn eine Vielzahl von Stichbewegungen in die Luft aus ohne jedoch konkret Personen anzugreifen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Verwirrter Mann mit Messer in Nürnberger U-Bahn - „Psychischer Ausnahmezustand“

Einige Fahrgäste alarmierten die Polizei, sodass der Zug an der U-Bahnhaltestelle Nürnberg-Messe gestoppt und der 24-Jährige widerstandslos festgenommen wurde.

„Da sich der Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in die Obhut einer Fachklinik übergeben. Nach bisherigem Ermittlungsstand kamen keine unbeteiligten Personen zu Schaden“, so die Polizei. (kam)

