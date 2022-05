Ohne Führerschein und mit nur zwei Reifen unterwegs – Alkoholisierter Fahrer kracht in stehendes Auto

Von: Felix Herz

Alkoholisiert und nur zwei intakte Reifen: Kurioser Verkehrsunfall in den Nachtstunden © NEWS5 / Merzbach

Da staunten die Polizisten nicht schlecht: In Nürnberg ist ein Auto mit nur zwei intakten Reifen in einen stehenden VW Golf gekracht. Der Fahrer war betrunken.

Nürnberg – Ein Unfall der besonderen Art hatte sich in den späteren Abendstunden am Sonntag, dem 8. Mai, im Süden Nürnbergs ereignet. Ein VW Golf war mit nur zwei intakten Reifen auf den stehenden Audi eines 18-Jährigen aufgefahren. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch beim 31-jährigen Unfallverursacher fest.

Kurioser Unfall in Nürnberg: Kein Führerschein, alkoholisiert und mit nur zwei Reifen unterwegs

Gegen 23.50 Uhr stand ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Audi an der Kreuzung der Münchner Straße Ecke Trierer Straße in Nürnberg, heißt es im Polizeibericht. Im Seitenspiegel bemerkte er dann ein Auto, das sich näherte und an dessen linker Fahrerseite unten im Bereich der Reifen Funken sprühten.

Dann krachte der VW Golf in das Heck des an der Ampel wartenden Audis. Glücklicherweise wurden dabei weder der 18-jährige Audi-Fahrer, seine Mitfahrer noch der 31-jährige Fahrer des ramponierten VW Golf verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

Kurioser Auffahrunfall in Nürnberg: Betrunkener Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass dem Wagen des Unfallverursachers zwei Reifen auf der linken Seite fehlten – nur noch die Felgen waren vorhanden. Wann die Reifen verloren gegangen waren, werden nun die Ermittlungen der Polizei zeigen.

Zudem bemerkten die Beamten beim 31-jährigen Unfallverursacher einen starken Alkoholgeruch. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme zur Bestimmung der tatsächlichen Alkoholisierung an. Zusätzlich stellten die Polizisten auch noch fest, dass der Mann derzeit nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn sind nun die Folgen des kuriosen Unfalls. (fhz)

