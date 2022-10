Er hatte Grün: Bub (4) gerät bei Unfall mit Fahrrad unter Lkw

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Vierjähriger geriet in Nürnberg unter einen Lkw (Symbolbild). © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Ein Lkw erfasste einen Vierjährigen auf seinem Fahrrad, der bei grün die Straße überquerte. Der Bub krabbelte leicht verletzt unter dem Fahrzeug hervor.

Nürnberg - Am Mittwoch, 5. Oktober, hat sich in Nürnberg ein Unfall ereignet. Ein Kind auf seinem Fahrrad ist dabei unter einen Lkw geraten, wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte. Der Vierjährige trug zum Glück nur oberflächliche Verletzungen davon.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Unfall in Nürnberg - Kind (4) fährt mit Rad über grüne Ampel

Der Unfall geschah im Nürnberger Norden. Gegen 17.30 Uhr befuhr das Kind auf einem Fahrrad, gemeinsam mit seiner Mutter, die Bucherstraße in stadtauswärtiger Richtung. An der Kreuzung zur Pirckheimer Straße zeigte die Ampel für den Vierjährigen grün. Der Junge hielt jedoch kurz an, sah sich nach seiner Mutter um, die ihm signalisierte, er könne fahren.

Tödlicher Verkehrsunfall im Nürnberger Osten: Radfahrerin von Lkw erfasst

Ein tödlicher Unfall beschäftigte die Polizei in Nürnberg. Ein Lkw überfuhr eine Fahrradfahrerin, die Frau verstarb noch vor Ort.

Nürnberg: Radfahrer (4) gerät unter Lkw

In diesem Moment bog der Fahrer eines Lkw aus der Pirckheimer Straße nach rechts ab „und touchierte den kleinen Fahrradfahrer“, so die Polizei. Das Kind stürzte und geriet mit dem Rad unter den Lkw. Der Lkw-Fahrer bremste sein Fahrzeug sofort bis zum Stillstand ab. Wenig später krabbelte der kleine Junge lediglich leicht verletzt unter dem Kleintransporter hervor.

Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung lesen Sie immer bei uns. Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.