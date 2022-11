Kind kam ihr mit Rad entgegen: Frau stürzt auf Gehweg – und stirbt nach Wochen im Krankenhaus

Von: Katarina Amtmann

Ein Kind auf einem Fahrrad kam der Frau entgegen – sie stürzte und starb (Symbolbild). © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Ein Kind kam der Frau in Nürnberg mit seinem Rad entgegen, die Dame stürzte und starb nun nach Wochen in der Klinik. Der genaue Unfallhergang ist nicht geklärt.

Nürnberg – Bereits am Mittwoch, 2. November, hat sich in Nürnberg ein Verkehrsunfall ereignet. Nun erlag eine 75-jährige Frau ihren Verletzungen, wie die Polizei Mittelfranken in einer Pressemitteilung vom 30. November mitteilte.

Kind kommt ihr auf Fahrrad entgegen: Frau stürzt in Nürnberg und stirbt Wochen später

Demnach lief die Seniorin am Mittwochnachmittag gegen 14.25 Uhr auf dem Gehweg in der Dollnsteiner Straße (Stadtteil Reichelsdorf) in südlicher Richtung. Dabei kam ihr ein Kind auf seinem Fahrrad entgegen. Die 75-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus, wo sie am Montag, 28. November, starb.

Frau stürzt in Nürnberg: 75-Jährige stirbt nach Wochen in der Klinik – Zeugen gesucht

Ob das Kind mit der Frau zusammengestoßen ist oder die 75-Jährige beim Ausweichen stürzte, wissen die Ermittler nicht. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht deshalb Zeugen des Unfalls. Wer etwas gesehen hat oder sonstige Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Nummer (0911) 65 83 15 30 in Verbindung zu setzen. (kam)

