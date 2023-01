Randale nach Club-Besuch: US-Soldaten greifen Bundespolizisten an

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Drei US-Soldaten haben sich nach einem Club-Besuch Ärger mit der Polizei eingehandelt. (Symbolbild) © IMAGO / YAY Images/Panthermedia (Collage: Merkur.de)

Erst gerieten mehrere US-Soldaten in Nürnberg miteinander in Streit, dann griffen sie gemeinsam einschreitende Bundespolizisten an.

Nürnberg – „Randale nach Discobesuch – US-Soldaten greifen Polizeibeamte an.“ So lautet die Überschrift der neuesten Pressemeldung der Bundespolizei Nürnberg vom 16. Januar.

Der Mitteilung zufolge sind am frühen Samstagmorgen (14. Januar) US-Soldaten nach einem Diskothekbesuch im Nürnberger Hauptbahnhof zunächst untereinander in Streit geraten. Als Beamte der Bundespolizei sie trennten, kam es zu Tätlichkeiten gegen die Polizeikräfte.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Nach Diskobesuch in Nürnberg: US-Soldaten streiten sich und greifen Polizisten an

Demnach kam es am Ausgang der Diskothek im Nürnberger Hauptbahnhof zu Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen von US-Soldaten. „Bundespolizeibeamte trennten die Streithähne und sprachen Platzverweise gegen die beiden Rädelsführer aus“, heißt es weiter. Diese befolgten die Platzverweise allerdings nicht.

Als die Pöbeleien weitergingen, „setzen die Beamten den Platzverweis gegen einen 21-Jährigen mit unmittelbarem Zwang durch.“ Der Mann wehrte sich Polizeiangaben zufolge heftig. Sein vorheriger Streitgegner, ein weiterer 21-jähriger Soldat, solidarisierte sich mit ihm und ging die Polizeibeamten an. Die Mitnahme zur Dienststelle wurde durch einen weiteren Begleiter gestört, heißt es. „Neun Beamte konnten schließlich die drei Soldaten überwältigen und zur nahegelegenen Dienststelle verbringen“, berichtet die Polizei.

Söder begrüßt weitere US-Soldaten in Bayern

Ein Weißwurstfrühstück zur Begrüßung: Am Übungs-Standort des US-Militärs in Grafenwöhr nahe Nürnberg heißt Markus Söder 4300 Soldaten aus den USA willkommen.

Von US-Soldaten in Nürnberg angegangen: Bundespolizist verletzt und nicht dienstfähig

Ein Bundespolizist (23) erlitt „so starke Quetschungen am Arm, dass er in einem Nürnberger Klinikum ambulant behandelt werden musste und derzeit nicht dienstfähig ist. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden die drei Soldaten der US-Militärpolizei Vilseck übergeben.“

Die Bundespolizei leitete gegen die drei Männer Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung ein. (kam)

12 Dinge, ohne die Nürnberg nicht Nürnberg wäre Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.