Ohne Ticket erwischt: 14-Jähriger will aus U-Bahn fliehen - und beißt Kontrolleur in den Arm

Von: Katarina Amtmann

In einer Nürnberger U-Bahn wurde ein Kontrolleur von einem 14-Jährigen gebissen (Archivbild). © IMAGO / fossiphoto

Ein Jugendlicher wurde in der Nürnberger U-Bahn ohne Ticket erwischt. Er versuchte zu fliehen und biss dabei dem VAG-Kontrolleur in den Arm.

Nürnberg - Am Freitagabend (13. Mai) biss ein 14-Jähriger einen VAG-Mitarbeiter bei einer Kontrolle in der Nürnberger U-Bahn in den Arm. Nun ermittelt die Polizei wegen räuberischer Erpressung.

U-Bahn Nürnberg: Jugendlicher beißt VAG-Kontrolleur in den Arm

Der Pressemitteilung zufolge führte ein Mitarbeiter der VAG in der U-Bahn der Linie U1 eine Fahrkartenkontrolle durch. Ein Jugendlicher (14) konnte keine gültige Fahrkarte vorweisen, weshalb seine Personalien aufgenommen werden sollten.

Der 14-Jährige verweigert dies und versuchte aus der U-Bahn zu flüchten. Der Kontrolleur verhinderte die Flucht, indem er den Jungen am Arm festhielt. „Daraufhin biss ihm der 14-Jährige in den Unterarm. Die Verletzung musste im Krankenhaus versorgt werden“, so die Polizei.

Polizei ermittelt: Jugendlicher beißt VAG-Kontrolleur in Nürnberg in den Arm

Der Jugendliche ist strafmündig und muss sich in einem Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung und Körperverletzung verantworten. (kam)

