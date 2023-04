Großeinsatz in Nürnberger Innenstadt: Verdächtiger Gegenstand entdeckt – Polizei gibt Entwarnung

Von: Felix Herz

In der Nürnberger Innenstadt ist ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. © NEWS5 / Grundmann

Beunruhigende Nachrichten aus Nürnberg: In der Innenstadt wurde ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. Die Hintergründe sind völlig unklar.

Update vom 27. April, 19.40 Uhr: Aufatmen in Nürnberg: Via Twitter gab die Polizei Mittelfranken Entwarnung. Den Beamten zufolge handelte es sich bei dem verdächtigen Gegenstand um eine „handelsübliche Gasflasche, die in einem Kissenbezug verpackt war“.

Laut News5 war es zu der Absperrung gekommen, da die ersten Polizisten die Gasflasche in dem schwarzen Kissenbezug nicht einschätzen konnten. Nun werden die Absperrungen wieder aufgehoben.

Verdächtiger Gegenstand: Großeinsatz in Nürnberg

Erstmeldung vom 27. April: Nürnberg – In der Nürnberger Innenstadt wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Das berichtet unter anderem News5. Der genaue Ort des Geschehens liegt in der Landgrabenstraße. Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesperrt.

Explosionsfähiger Gegenstand in Nürnberger Innenstadt? Bereich weiträumig gesperrt

Den ersten Informationen von vor Ort zufolge ist das BLKA im Einsatz, Spezialisten der technischen Sondergruppe des LKA rücken aus München an. Derzeit kommt es im Bereich zu starken Verkehrsbehinderungen. Wie groß die tatsächliche Gefahrenlage ist, kann derzeit nicht gesagt werden.

Einem Sprecher der Polizei zufolge sei nicht auszuschließen, dass es sich um einen explosionsfähigen Gegenstand handle. Die Spezialisten nähmen den Gegenstand derzeit in Augenschein. Die Polizei sei mit zahlreichen Kräften vor Ort, heißt es weiter.

