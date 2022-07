Hilflose Lage möglich: 24-Jähriger aus Nürnberg vermisst – Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Von: Felix Herz

Seit Mittwochmorgen, 20. Juli, wird der 24-jährige Artur V. aus Nürnberg vermisst. © Polizeipräsidium Mittelfranken

Die Polizei sucht nach einem 24-Jährigen aus Nürnberg. Er ist auf ärztliche Hilfe angewiesen, daher ist eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen.

Nürnberg – Seit Mittwochmorgen, 20. Juli, wird der 24-jährige Artur V. aus Nürnberg vermisst. Er stammt aus dem Stadtteil Neukatzwang. Inzwischen bittet die Polizei Mittelfranken die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem jungen Mann, heißt es in der Pressemitteilung der zuständigen Polizeiinspektion.

24-Jähriger aus Nürnberg vermisst: Er benötigt ärztliche Hilfe

Laut Polizei verließ der junge Mann seine Wohnung am Mittwoch in den frühen Morgenstunden gegen 4.30 Uhr. Seitdem ist er zu Fuß unterwegs, sein Ziel ist den Beamten nicht bekannt. Ein Umstand verschärft die öffentlichkeitswirksame Fahndung: Der 24-Jährige ist auf ärztliche Hilfe angewiesen. Man könne daher nicht ausschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befinde, heißt es vonseiten der Polizei.

Artur V. wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,80 Meter groß, wiegt etwa 70 Kilogramm und hat kurze, dunkelbraune Haare. Außerdem führt einen blauen Rucksack mit sich. Seine Klamotten sind den Beamten nicht bekannt.

Vermisstenfall in Nürnberg: Wer hat den 24-Jährigen gesehen?

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem derzeitigen Aufenthaltsort des jungen Mannes es geben können oder ihn antreffen, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt Anrufe der Bevölkerung unter der Telefonnummer (09 11) 2 11 23 33 3 entgegen. Alternativ können sich Menschen auch über den Polizeinotruf 110 mit den Beamten in Verbindung setzen. (fhz)

