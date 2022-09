Söder und Aiwanger mit dabei: Nürnberg feiert Festzelt-Party ohne Maske

Von: Nikolas Pelke

Keine Maskenpflicht beim Nürnberger Volksfest: Beim Anstich im Festzelt feiert selbst die Spitzenpolitik mit Ministerpräsident Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Oberbürgermeister Marcus König relativ ungezwungen ohne Maske. © Berny Meyer / Volksfest Nürnberg

Beim Nürnberger Volksfest darf wieder ohne Maskenpflicht ein Prosit auf die Gemütlichkeit gesungen werden. Das Bayerische Gesundheitsministerium appelliert trotzdem an die Eigenverantwortung der Volksfest-Besucher.

Nürnberg - Zünftig geht es zu im Nürnberger Festzelt. Ohne Testpflicht und Maskenzwang macht das Herbstvolksfestes offensichtlich doch gleich wieder noch mehr Spaß. Zum feierlichen Auftakt mit dem Anstich des ersten Bierfasses haben auch Ministerpräsident Markus Söder, Oberbürgermeister Marcus König (beide CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) und Schausteller-Chef Lorenz Kalb auf eine Mund-Nasen-Bedeckung gepfiffen.

Lorenz Kalb sieht Volksfeste zu unrecht als Pandemie-Treiber in der Kritik. © Nikolas Pelke

Nach Corona-Zwangspause - „Das Nürnberger Volksfest ist kein Treiber der Pandemie“

„Das Nürnberger Volksfest ist kein Treiber der Pandemie“, betonte Lorenz Kalb vom Süddeutschen Schaustellerverband zum Startschuss des 162. Nürnberger Herbstvolksfestes, das nach der dreijährigen Corona-Zwangspause heuer wieder bis zum 11. September auf dem Festplatz am Dutzendteich stattfinden darf.

Nürnberger Schausteller-Chef: Ausnahmen gibt es immer wieder

Insgesamt seien Volksfeste laut Kalb keine Brutstätten des Coronavirus. „Natürlich wird es immer wieder den ein oder anderen Ausrutscher geben“, sagte Kalb mit Verweis auf die Erlanger Bergkirchweih. Dort sollen sich in diesem Frühjahr relativ viele Besucher mit dem Corona-Virus infiziert haben. Pandemie-Experten vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hatten allerdings keinen direkten Zusammenhang zwischen Bergkirchweih und dem Anstieg der Corona-Fallzahlen in der Region seinerzeit anhand der Zahlen nachweisen können. Auch in Nürnberg hatten die Behörden beispielsweise rund um das Musikfestival „Rock im Park“ keinen „Festival-Effekt“ ablesen können. Auch nach dem Frühlingsvolksfest war in Nürnberg kein „Kirchweih-Effekt“ beobachtet worden.

Das „NürnBärLand“ als Nürnberger Volksfest-Alternative haben Oberbürgermeister Marcus König, Schausteller-Chef Lorenz Kalb Schausteller und Wirtschaftsreferent Michael Fraas noch im letzten Sommer mit Maske eröffnet. © Nikolas Pelke

Lorenz Kalb vom Schaustellerverband kann sich derweil den Bergkirchweih-Ausrutscher durchaus erklären. In Erlangen würden die Berg-Besucher nach 23 Uhr geschlossen in die Innenstadt marschieren und dort in kleinen Bars und engen Clubs weiterfeiern. Das hätte offensichtlich die Verbreitung des Virus über Pfingsten dort begünstigt. Selbst für den Laien dürfte derweil auf der Hand liegen, dass die Gefahr einer Ansteckung auf einer Massenveranstaltung mit vielen Menschen größer ist als auf dem heimischen Sofa. Diese einfache Feststellung nehmen sich offensichtlich die Schausteller zu Herzen. Beim Nürnberger Herbstvolksfest gibt es auch ohne Maskenpflicht ein Hygienekonzept.

Nürnberg: Kein Volksfest-Besuch mit ungeklärten Krankheitssymptomen

Besucher mit ungeklärten Krankheitssymptomen dürfen sich beispielsweise nicht auf dem Nürnberger Festplatz aufhalten und müssen das Gelände verlassen. Außerdem wird empfohlen, auf dem gesamten Gelände den Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Wo dies nicht möglich ist, wird empfohlen, eine OP- oder FFP2-Maske zu tragen. In der Praxis dürften sich freilich wohl die wenigsten Besucher an diese Empfehlung halten.

Gesundheitsministerium appelliert an Eigenverantwortung der Volksfest-Besucher

Laut einer Sprecherin des Bayerischen Gesundheitsministeriums seien Auflagen für Festzelte und Fahrgeschäfte in der aktuell geltenden 16. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nicht vorgesehen. Die aktuelle Corona-Verordnung enthalte lediglich allgemeine Verhaltensempfehlungen zu Abstand, Maske und Hygiene, die selbstverständlich auch im Rahmen von Volksfesten zu beachten seien. „Wir appellieren an alle, beim kleinsten Anzeichen einer Erkältung auf einen Volksfest-Besuch zu verzichten“, heißt es aus dem Ministerium von Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) weiter.

Weil die Corona-Pandemie noch nicht vorbei sei, gelte die Faustregel: Wer krank ist, bleibt zuhause. „Jeder sollte die eigene Verantwortung für sich und seine Mitmenschen ernst nehmen“, betonte das Gesundheitsministerium weiter auf Anfrage. Dass es ein sicherer Volksfest-Besuch werde, habe jeder auch ein Stück weit selbst in der Hand.

„Heidi´s Treff“: Gemeinsam mit Ehefrau Heidi betreibt Lorenz Kalb seit vielen Jahren die beliebte Volksfest-Bar beim Riesenrad. © Nikolas Pelke

Apropos: Die Macher des Nürnberger Volksfestes haben derweil Hygienestationen mit Handdesinfektionsmittel auf dem Festgelände verteilt und bitten die Besucher auch explizit darum, regelmäßig die Waschgelegenheiten in den Toiletten zu benutzen. Damit soll ein Wiederauflodern der Corona-Pandemie verhindert werden.

