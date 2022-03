Mädchen (12) stürzt von Balkon aus dem fünften Stock in die Tiefe und stirbt

Von: Klaus-Maria Mehr

Offenbar ein tragischer Unfall hat sich am Montag in Nürnberg-Schoppershof ereignet. Eine 12-Jährige stürzte von einem Balkon aus dem fünften Stock in die Tiefe. Sie war wohl sofort tot.

Update, 29. März, 16.55 Uhr: Nach dem tödlichen Sturz eines Mädchens aus dem fünften Stock, hat die Polizei nun die Aussage widerlegt, dass die Zwölfjährige sich zum Zeitpunkt des Unglücks gemeinsam mit einem erwachsenen Familienangehörigen in der Wohnung befunden habe.

„Tatsächlich hielt sich dieser Familienangehörige bis kurz vor dem Unglück in der Wohnung auf. Zum Zeitpunkt des Sturzes befand sich die 12-Jährige alleine in der Wohnung“, gibt das Polizeipräsidium Mittelfranken nun bekannt.

Nürnberg: Zwölfjährige stürzt aus dem fünften Stock und stirbt

Erstmeldung:

Nürnberg - Die Polizei Nürnberg berichtet: Am Montagnachmittag (28.03.2022) ereignete sich im Stadtteil Schoppershof ein tragischer Unglücksfall. Beim Sturz von einem Balkon zog sich ein 12-jähriges Mädchen tödliche Verletzungen zu. Gegen 16:15 Uhr teilten Zeugen über den Notruf mit, dass eine Person von einem Balkon in der Willibaldstraße gestürzt sei.

Die Rettungskräfte fanden bei ihrem Eintreffen ein 12-jähriges Mädchen am Boden liegend vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam für das Kind jede Hilfe zu spät.

In Nürnberg-Schoppershof: Zwölfjährige stürzt von Balkon im fünften Stock und stirbt

Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass das Mädchen aus bislang ungeklärter Ursache von dem Balkon der elterlichen Wohnung im 5. Stock gestürzt war. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich die 12-Jährige gemeinsam mit einem erwachsenen Familienangehörigen in der Wohnung.

Die Kriminalpolizei geht von einem tragischen Unglück aus. Eine Beteiligung Dritter wird ausgeschlossen. Zur Betreuung der Hinterbliebenen wurde ein Notfallseelsorger hinzugezogen.

