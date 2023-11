Nürnberger Dönerladen setzt Zeichen der Menschlichkeit: Kostenlose Mahlzeiten für Bedürftige

Von: Miriam Haberhauer

In seinen Dönerläden in Nürnberg und Erlangen verteilt Hivar Saeeid kostenlos Döner an Bedürftige. © Vifogra

Ein Nürnberger Dönerladen verteilt kostenlos Döner an Bedürftige. Seine persönlichen Erfahrungen haben den Inhaber dazu bewegt.

Nürnberg – Hier trifft Herzlichkeit auf Genuss: Beim „Original Berliner Döner“ in der Nürnberger Dürrenhofstraße bekommen Bedürftige einen Döner plus Getränke, ohne einen Cent dafür zu zahlen. Ein Schild im Fenster weist auf die Aktion hin, mittlerweile gibt es sie schon seit gut einem Jahr.

Kostenloser Döner: Unterstützung ohne schiefe Blicke

Inhaber Hivar Saeeid erklärt gegenüber Vifogra, persönliche Erfahrungen hätten ihn zu dieser Idee gebracht: „Ich habe auch die Erfahrung gemacht im Leben, wenn man etwas Gutes tut, dass man immer etwas Gutes zurückbekommt.“ Saeeid erinnert sich an eine prägende Erfahrung aus seiner eigenen Vergangenheit: Als er knapp bei Kasse war, erhielt er in einem Dönerladen selbst einmal kostenloses Essen.

Nun möchte Saeeid selbst etwas Gutes für seine Mitmenschen tun: „Die Leute kommen und zeigen einfach nur auf das Schild.“ Die Mitarbeiter hinterfragen dabei nicht, wieso jemand das Angebot in Anspruch nehmen will. Niemand wird schief angeschaut, verurteilt oder ausgelacht, so Saeeid.

„Müssten mehrere so machen“ – Resonanz der Kunden positiv

Man vertraue darauf, dass die Leute das Angebot wirklich nur dann in Anspruch nehmen, wenn sie darauf angewiesen sind, so der Inhaber. Zu Beginn, hätten nur wenige darauf zurückgegriffen, inzwischen sind es mehr geworden: „Jetzt sind es bisschen mehr“, erklärt der Inhaber. Auch, weil sich die Aktion immer mehr herumspricht. Aktuell gibt es zwei Filialen, die sich beteiligen: in Nürnberg und in Erlangen. Saeeid, der ursprünglich aus der Nähe von Berlin kommt, plant, noch weitere zu eröffnen.

Die Resonanz seitens der Kunden ist überwältigend positiv – sowohl für den Döner als auch die Geste. Gegenüber Vifogra bezeichnete ein Kunde den Original Berliner Döner als den besten in Nürnberg und hebt hervor: „Ich finde es sehr, sehr gut, dass sie so etwas machen.“

Saeeid berichtet stolz von der besonderen Zusammensetzung seiner Döner, die mit frischen Zutaten und einem Hauch Berliner Flair überzeugen. Ein Kunde bringt es auf den Punkt: „Mega, müssten mehrere so machen.“ Eine weitere Kundin ruft dazu auf, den Laden zu unterstützen: „Bitte supportet sie und holt euren Döner demnächst hier.“

