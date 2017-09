Nürnberger Privatuni will Tierversuche durchführen

Eine Nürnberger Privatuni will ab nächstem Jahr 100 Mäuse und 20 Ratten für Forschungszwecke im Labor halten. Ein Tierschutzbeauftragter berät die Forschenden.

Nürnberg - Eine Nürnberger Privatuni will vom nächsten Jahr an Tierversuche mit Mäusen und Ratten durchführen. Maximal 100 Mäuse und 20 Ratten sollen dafür im Labor für Forschungszwecke gehalten werden, sagte ein Sprecher des Klinikums Nürnberg am Mittwoch. Die Klinik arbeitet mit der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität zusammen und vermietet der Uni den Raum für das Labor. Das Klinikum hat die Kosten von knapp 500.000 Euro für das Labor vorfinanziert. Zuerst hatten die „Nürnberger Nachrichten“ darüber berichtet.

Geforscht werden soll an künstlich gezüchteten Knorpeln und Sehnen. Die Versuche sollen sich laut dem Sprecher auf Nagetiere beschränken, größere Tiere seien ausgeschlossen. Jeder Versuch müsse zudem genehmigt werden - zuständig ist hier die Regierung von Unterfranken.

Das Labor sei im Vergleich zu anderen Unis in Bayern sehr klein, so der Sprecher. Diese hätten zwischen 10 000 und 20 000 Versuchstiere. Das größte Labor mit rund 60 000 Tieren gebe es in Berlin. Die Mäuse und Ratten sollen nur für die Forschung eingesetzt werden, nicht für die Lehre. Als Berater habe man sich den Tierschutzbeauftragten der Universität Regensburg, Thilo Spruss, an die Seite geholt.

