„Unsere Tochter ist mit zwei Jahren an Leukämie erkrankt“: Familienvater will krebskranken Kindern helfen

Von: Nikolas Pelke

Michael Satzinger will Familien mit krebskranken Kindern in Nürnberg mit einer Spendenaktion auf der Kinderweihnacht helfen. © Nikolas Pelke

Auf der beliebten Kinderweihnacht sammelt Michael Satzinger heuer Spenden für krebskranke Kinder in Nürnberg. Der Vater weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig Unterstützung für Familien in größter Not ist.

Nürnberg - Mit einer schlimmen Diagnose für Kinder stehen Eltern häufig vor einem tiefen Loch, weiß Michael Satzinger aus eigener Erfahrung. „Unsere Tochter ist mit zwei Jahren an Leukämie erkrankt. Ich habe mir damals geschworen, mich nach der Genesung für betroffene Familie ehrenamtlich einzusetzen“, berichtet der Familienvater und erzählt, dass die kleine Lucia heute eine lebenslustige junge Frau sei. Um betroffenen Familien aus dem tiefen Loch zu helfen, engagiere sich Satzinger seit der glücklichen Heilung und allmählichen Genesung der Tochter als Vorstandsmtiglied in der „Elterninitiative krebskranker Kinder Nürnberg“.

Die Spendenboxen auf der Nürnberger Kinderweihnacht sind nicht zu übersehen. © NP

In diesem Jahr hat der Verein auf der Nürnberger Kinderweihnacht kleine Spendenboxen rund um das historische Karussell aufgestellt. „Mit dem gesammelten Geld wollen wir in diesem Jahr besonders den Geschwisterkindern helfen“, kündigt Satzinger von der Elterninitiative an.

Mit den Spendengeldern will sich Michael Satzinger besonders um die Geschwister von krebskranken Kindern kümmern. © NP

Auch Geschwisterkinder brauchen besondere Unterstützung

„Nach der niederschmetternden Diagnose für die betroffenen Kinder brauchen auch die kleinen Brüder oder großen Schwestern besondere Unterstützung beispielsweise rund um die Schule für diese schwierige Situation“, sagt Satzinger und freut sich über die Unterstützung der Nürnberger Kinderweihnacht. „Sogar unsere Mitarbeiter spenden das Trinkgeld für diesen sehr guten Zweck“, freut sich Barbara Lauterbach von der Nürnberger Kinderweihnacht, die schon an diesem Donnerstag auf dem Hans-Sachs-Platz in der Nürnberger Altstadt mit zahlreichen Attraktionen besonders für kleinen Besucher eröffnet wird.

Der neunjährige Oliver freut sich auf den Start der Nürnberger Kinderweihnacht. © NP

Nürnberger Kinderweihnacht startet am 23. November

Die 23. Nürnberger Kinderweihnacht findet vom 23. November bis 30. Dezember von 10 bis 21 Uhr auf dem Hans-Sachs-Platz in der Altstadt statt. Neben dem Nikolaushaus gibt es für die kleinen Besucher der Kinderweihnacht zahlreiche Attraktionen wie zum Beispiel schöne Mitmachbuden vom DB-Museum oder dem Museum für Kommunikation. In der Mitte des Platzes mit den vielen Bratwurst- und Glühweinbuden dreht sich ein prächtiges Etagen-Karussell.

