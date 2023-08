Wenige hundert Meter entfernt: Erdblitz schlägt direkt vor Urlauber ein ‒ Foto zeigt gigantischen Lichtbogen

Pferdekoppel getroffen

Auf einer Pferdekoppel schlug am Sonntagabend ein Erdblitz ein. Der Einschlag war so heftig, dass rundherum Funken zu sehen waren.

Hopfen am See/Füssen – Blitz, Donner, Hagel – das Wochenende brachte allerlei Wetterextreme mit sich. Ein besonders spektakuläres Wetterphänomen konnte ein Urlauber in Hopfen am See im schwäbischen Landkreis Ostallgäu am Sonntagabend (13. August) aus nächster Nähe miterleben.

Nur wenige Meter entfernt: Urlauber beobachtet Blitzeinschlag

Während des Unwetters war der Urlauber auf den Balkon gegangen, um das Spektakel mit seinem Handy festzuhalten. Die Aufnahme lief auch genau zu dem Zeitpunkt, als ein positiver Erdblitz nur wenige hundert Meter entfernt auf einer Wiese einschlug.

+ Vom Balkon aus konnte der Urlauber den Blitzeinschlag beobachten. © NEWS5 / Augenzeugenmaterial

Gegenüber News5 beschrieb der Augenzeuge den Blitz als einen extrem hellen Lichtbogen, der mit einem unglaublich lauten Knall in den Boden einschlug. Die Wiese dient normalerweise als Pferdekoppel, glücklicherweise befanden sich zu dem Zeitpunkt jedoch bereits alle Tiere aufgrund des Unwetters im Stall. Kurz nach dem Einschlag seien durch die Entladung sprühende Funken zu sehen gewesen.

Erdblitze: Doppelt so stark als normale Blitze

Normalerweise kommen Blitze nur selten bis zur Erdoberfläche herunter - 80 Prozent von ihnen zählen zu den sogenannten Wolkenblitzen, die nur oben am Himmel zu sehen sind. Sogenannte Erdblitze entstehen als Lichtbögen zwischen geladenen Wolken und der Erde. Bis zu 400.000 Ampere können sie laut Weather.com erreichen. Verglichen mit normalen Blitzen sind sie doppelt so stark und laut, dass auch ein Nachhall zu hören ist.

Rubriklistenbild: © NEWS5 / Augenzeugenmaterial