Bei „klirrender Kälte“: Obdachlose kämpfen in Nürnberg ums Überleben

Von: Felix Herz

Die winterliche Kälte macht den Obdachlosen in Nürnberg schwer zu schaffen – und ist nicht selten lebensbedrohlich (Symbolbild). © Nikito / IMAGO

Das Winter-Comeback erschwert die Lebenssituation von Obdachlosen in Nürnberg. Die „Heinzelmännchen für OHA e.V.“ hilft – und mahnt die Mitbürger.

Nürnberg – Während sich Winterfans und Skifahrer über das Schnee-Comeback der letzten Wochen freuen, stellt die Kälte für Obdachlose eine ernste Gefahr dar. Sie kann sogar lebensbedrohlich werden. Die Menschen auf der Straße brauchen daher Essen und warme Kleidung. Der gemeinnützige Verein „Heinzelmännchen für OHA e.V.“ (OHA steht für Obdachlose, Hilfsbedürftige und arme Menschen) hilft den Obdachlosen in Nürnberg.

Hilfe für Obdachlose in Nürnberg: Bei „klirrender Kälte“ unterwegs

Vor allem in der Nacht wird es derzeit bitterkalt in Nürnberg, die Obdachlosen suchen Schutz in U-Bahneingängen und Passagen. Doch auch dort gibt es kaum ein Entkommen vor der Kälte. Umso wichtiger ist die Arbeit von den „Heinzelmännchen“ in Nürnberg. Sie verteilen Lebensmittel, Klamotten, Tee und kümmern sich um die Bewohner der Straße. Erst am Samstag, 21. Januar, waren sie im Einsatz, verteilten wichtige Güter an fast 200 Hilfsbedürftige, heißt es in einem begleitenden Facebook-Post.

Die Hilfe der ehrenamtlichen Helfer wird auch dringend benötigt. Gegenüber infranken.de berichtet Michael Schlager, der regelmäßig für den Verein im Einsatz ist, dass erst vor Kurzem ein Obdachloser bei der Kälte nicht mehr aufgewacht sei. Bereits Mitte Dezember hatte Schlager im Gespräch mit dem BR eine dunkle Vorahnung, was den Winter betrifft – er sollte Recht behalten. Die Temperaturen in den letzten Wochen machen den Obdachlosen, Hilfsbedürftigen und armen Menschen schwer zu schaffen. Umso dringender benötigt werden Spenden – und Zuwendung.

Der Appell der Ehrenamtlichen: Obdachlose brauchen Spenden – und Zuwendung

Neben den Spenden, um die die „Heinzelmännchen“ selbstverständlich bitten, sind auch die Menschen in ihrem Alltag selbst gefragt. „Schaut nicht weg“, schreiben die Helfer zum Beispiel auf Facebook. Gegenüber dem BR appelliert Schlager an die Nächstenliebe. Mal ein paar warme Socken bereitlegen, oder einen heißen Kaffee beim Bäcker kaufen. „Ja, das rate ich den Menschen, denn man bekommt dadurch so viel zurück. Da merkt man auch, was das für ein geiles Gefühl ist, einfach mal von sich was dahinzulegen.“ In der BR-Mediathek gibt es auch ein Video zu den „Heinzelmännchen“ von Nürnberg.

Oft hilft es schon, wenn Menschen Interesse an den Obdachlosen zeigen würden. Die Leute bräuchten Gespräche, heißt es bei infranken.de. Signale, dass ihre Existenz nicht egal sei. Zum Beispiel ein einfaches „Wie geht‘s dir?“. Wichtig sei auch ein kurzes Überprüfen des Zustandes – man sehe in der Kälte ja sehr schnell, ob jemand noch atme, und könne notfalls den Krankenwagen verständigen.

Hilfe für Obdachlose in Nürnberg – mit Spenden oder mit Zuwendung

Auch in den kommenden Wochen soll es kalt und winterlich bleiben in Bayern. Umso wichtiger ist die Arbeit der „Heinzelmännchen für OHA e.V.“ und dass die Menschen allen Mitgliedern der Gesellschaft helfen. Und sei es nur mit warmen Worten. (fhz)

