Obdachlosen-Streit um Regensburger Luxusklo: „Ein Akt der Hilflosigkeit“

Von: Stefan Aigner

Das Luxusklo auf dem Schwanenplatz in Regensburg. © Stefan Aigner

Angesichts von Protesten gegen das städtische Vorgehen gegen Obdachlose bei einem Klohäuschen in Regensburg übt die Oberbürgermeisterin Kritik am Sozialreferat.

Regensburg - Nach Protesten wegen der Entfernung einer Sitzbank aus Regensburgs teuerstem Klohäuschen und nach einer schriftlichen Nachfrage der Grünen im Stadtrat hat Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) nun Fehler eingeräumt. Gleichzeitig wird sie ungewöhnlich deutlich gegenüber dem Sozialreferat unter Führung von Bürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU).

Obdachlose sollten weg: Stadt Regensburg schraubt Sitzbank ab

Wie berichtet, hatte die Stadt Regensburg die Sitzbank von den Klogebäude nebst Wartehalle für Bustouristen Ende August abgeschraubt. Begründet wurde dies damit, dass die Bank als „Schlafmöglichkeit und Pausenplatz von Obdachlosen“ sowie als „Stützpunkt zur Fütterung von Tauben“ genutzt worden sei. Von Federn, Schmutz und Pöbeleien war die Rede. Auch Polizeieinsätze habe es gegeben.

Das städtische Vorgehen sorgte für eine Welle von Kritik. Unbekannte Aktivisten stellten Spruchtafeln mit Kritik an Stadt und Oberbürgermeisterin in der Wartehalle auf. Eines Nachts wurde ein Palettenbett inklusive Matratze und Bettzeug in dem 890.000-Euro-Gebäude platziert, das von der Stadt rasch wieder entfernt wurde.

Regensburger OB zum Abschrauben der Bank: „Das war ein Akt der Hilflosigkeit“

Bei einer Ausschusssitzung des Regensburger Stadtrats hat die OB nun auf Nachfrage der Grünen eingeräumt: „Das war tatsächlich ein Akt der Hilflosigkeit der beteiligten Ämter.“ In Regensburg gebe es generell ein steigendes Problem mit Vandalismus in öffentlichen Toiletten, so Maltz-Schwarzfischer. Zum Teil würden sich die Reinigungsfirmen bereits weigern, dort weiter tätig zu sein.

Das sei auch bei der 900.000-Euro-Toilette am Schwanenplatz der Fall. Hier habe sich „aus einer völlig tolerablen Situation“ ein Problem entwickelt, angesichts dessen sich die beteiligten Ämter (Hochbau und Gebäudeservice) nicht mehr anders zu helfen gewusst hätten, als die Sitzgelegenheit kurzerhand zu entfernen.

Sitzbank am Luxusklo: Streit von Obdachlosen, Taubenfütterung, Polizeieinsätze

Eine ältere Frau habe dort regelmäßig übernachtet. Tagsüber sei deren Schlafsack ordentlich zusammengerollt hinter dem Gebäude platziert gewesen. „Dagegen muss man nicht vorgehen“, so die Oberbürgermeisterin. Es gebe nun einmal Menschen, die keine Hilfsangebote annehmen wollten. Und so sei das, das erfuhr die Stadt auf nachträgliche Nachfrage bei Streetworkern, auch bei der betroffenen Frau.

Dann sei es aber zu Streitereien zwischen Obdachlosen um diesen Schlafplatz gekommen. Es seien Tauben angefüttert worden. Menschen, die zur Toilette gehen wollten, seien belästigt und beschimpft worden. Deshalb habe man etwas unternehmen müssen, so Maltz-Schwarzfischer. „Ich bin gegen das Verdrängen von Obdachlosen aus dem öffentlichen Raum, aber auch dagegen, dass Obdachlose andere Menschen verdrängen, die ein berechtigtes Interesse haben.“

OB übt Kritik am CSU-geführten Sozialreferat: „Die hätten dort mal tätig werden können.“

Die Sache werde nun innerhalb der Verwaltung „nachbearbeitet“, so die Ankündigung der Oberbürgermeisterin. Die zuständigen Ämter würden darauf hingewiesen, dass es auch Streetwork gebe, an die man sich hätte wenden können. Und eben auch ein Sozialreferat, wie Maltz-Schwarzfischer betont. „Die wissen das und die hätten dort auch mal hätten tätig werden können. Das ist aber nicht passiert“, stellt Maltz-Schwarzfischer fest. „Aber das wird in Zukunft passieren.“

Die damit angesprochene Bürgermeisterin Astrid Freudenstein erklärte dazu gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung, dass man von Abbau der Bank nichts gewusst, sondern das aus den Medien erfahren habe.

