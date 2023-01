Oberbayer liest Polizeimeldung über nackten Mann auf Kuhweide vor – und landet viralen Hit

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

„I sieg nix mehr“: Der Addnfahrer liest eine Polizeimeldung aus dem Raum Deggendorf vor und lacht tränen. © Facebook Addnfahrer

Der Mann liest eine Polizeimeldung vor. Nach einigen Minuten verliert er die Fassung und lacht Tränen. Das Video geht viral. Der Erfolg hat Methode, mit der der Gaißacher als „Addnfahrer“ berühmt wurde.

Deggendorf/Gaißach – Für Freunde des leichten Humors ist die Polizeimeldung, die der Addnfahrer in seinem neuesten Video vorliest, sicher auch so ganz lustig. Ein junger Niederbayer parkte am Samstag (7. Januar) gegen Mittag sein Auto auf einer Viehweide. Als der Landwirt ihn von seinem Grundstück scheuchen wollte, zog sich der 23-Jährige aus, kniete sich auf die Wiese, fraß Gras und muhte wie eine Kuh.

Mann zieht sich aus, frisst Gras und muht wie eine Kuh – „Schwammerl, hundertpro“

Was genau der junge Mann davor zu sich genommen hat, ist nicht bekannt. Die Polizei geht von bewusstseinsverändernden Substanzen aus. Addnfahrer vermutet: „Schwammerl, hundertpro.“ Der 23-Jährige landete im örtlichen Bezirksklinikum. Seinen Führerschein wird er wohl so schnell nicht wiedersehen. Und damit wäre die Geschichte eigentlich auserzählt. Eigentlich. Doch der Addnfahrer macht ein Video daraus, das in kurzer Zeit über 200.000 Aufrufe erzielt (Tendenz steigend), einfach, indem er die Pressemitteilung, veröffentlicht von der PNP, vorliest. Wie macht er das?

Facebook-Wunder Addnfahrer: Was ist sein Erfolgsgeheimnis?

Ganz einfach. Er ist die Natürlichkeit in Person. Schon sein Auftreten, immer markenecht gleich, mit neonorangenen Hosenträgern, früher noch inklusive Filzhut, inzwischen blonde Haartolle. Was ihn aber einzigartig macht und wohl Geheimnis seines Erfolgs ist: Er lacht sich selbst kaputt, kann sich nicht mehr zusammenreißen und prustet plötzlich wieder los, lacht weiter, bis ihm die Tränen kommen und er unterbrechen muss. „I sieg nix mehr.“ Das alles freilich in einwandfreiem Oberbairisch, mit Vokabeln, die selbst Dialektkenner immer wieder überraschen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

So hat ihm obige Polizeimeldung beispielsweise sein „Schwiegertiger“ geschickt. Auch sein Künstlername „Addnfahrer“ kommt aus dem Dialekt. „Addn ist ein landwirtschaftliches Gerät für den Traktor“, erklärte der damals 24-Jährige 2015 unserer Redaktion. „Auf Hochdeutsch heißt es Wiesenegge.“ In seinem ersten Video fuhr er Traktor und freute sich über den Frühling, damals schon mit durchschlagendem Erfolg im Freundeskreis. Und so war die Idee geboren.

Gesprochen haben wir damals mit dem Gaißacher (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) wegen seines ersten viralen Hits. 1,3 Millionen Menschen erreichte er damit. Das Thema war auch dankbar: Es ging um den berühmten Kuhglockenstreit in Holzkirchen. Das alles ist acht Jahre her. Inzwischen ist Addnfahrer über 30 und erfolgreich als Comedian, nicht nur auf Facebook und hat sogar einen Song aufgenommen.