Oberbayerin (19) nach Disko-Besuch von Zug erfasst: Leiche in Gleisbett gefunden

Von: Thomas Eldersch

Bei Burghausen ist eine 19-Jährige von einem Zug erfasst worden. © fib Foto Eß Winfried

In der Nacht auf Dienstag wurde im Landkreis Traunstein eine junge Frau von einem Zug erfasst und getötet. Ihre Leiche wurde erst am nächsten Tag entdeckt.

Burghausen – In der Nacht auf Allerheiligen, 1. November, ereignete sich in Burghausen (Landkreis Traunstein) ein tragisches Zugunglück. Eine junge Frau (19) wurde wohl beim Überqueren der Gleise von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt. Sie wurde erst später im Gleisbett gefunden. Der Notarzt konnte nichts mehr für sie tun.

Oberbayerin (19) stirbt bei Zugunglück nach Diskobesuch

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd schreibt in einer Pressemitteilung von einem tödlichen Zugunglück, welches sich in der Nacht von Halloween im Burghausener Ortsteil Lindach ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war eine 19-Jährige in der Nacht auf Dienstag in einer Disko feiern. Als sie am Dienstag immer noch nicht bei ihrer Familie eintraf, machte man sich Sorgen und meldete die junge Frau als vermisst. Die Wege von der Disko zu ihrem Zuhause wurden abgesucht und am Dienstagmittag gab es die traurige Gewissheit. Die 19-Jährige war verstorben.

Sie wurde in einem Gleisbett im Ortsteil Lindach gefunden. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kripo Traunstein übernahmen die Ermittlungen. Sie untersuchten, wie die 19-Jährige zu Tode gekommen war. Schnell wurde klar, dass sie in der Nacht von einem Güterzug erfasst und verletzt worden war. Warum der Lokführer den Zusammenstoß nicht bemerkte, war zunächst nicht klar.

Polizei Traunstein geht von einem Unfall aus

Weitere Ermittlungen der Kripo Traunstein ergaben, dass es sich bei dem Vorfall um ein „tragisches Unfallgeschehen“ handelte. Die Polizei geht nicht von einer Fremdbeteiligung aus. Wer jedoch Hinweise zu dem Unfall geben kann, soll sich unter der Telefonnummer (0 80 31) 2 00 10 10 melden. (tel)