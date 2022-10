Radfahrer prallt frontal in Fußgänger – Unfall in Oberbayern endet tödlich

Von: Katarina Amtmann

Ein Radfahrer starb nach einem Unfall in Oberbayern (Symbolbild). © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Am Sonntag, 23. Oktober, hat sich in Oberbayern ein Unfall ereignet. Ein 46-jähriger Radfahrer starb am nächsten Tag im Krankenhaus.

Palling - In Palling (Landkreis Traunstein) hat sich am 23. Oktober ein tödlicher Unfall ereignet. Das Unglück geschah am frühen Morgen im Bereich der Kreisstraße TS 42 zwischen Palling und Traunreut. Das teilte die Polizei mit.

Palling (Traunstein): Tödlicher Unfall zwischen Fußgänger und Radfahrer

Der Unfall geschah auf dem Rad- und Fußweg neben der Kreisstraße. Auf Höhe der Abzweigung Polsing kollidierte ein Radfahrer (46) auf dem Heimweg mit einem entgegenkommenden Fußgänger (40), der mit seiner Frau unterwegs war.

Die beiden Männer stießen aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammen. Sowohl der Fußgänger als auch der Radfahrer wurden durch den Aufprall schwerst verletzt und waren zunächst nicht mehr ansprechbar. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Fahrradfahrer starb im Laufe des folgenden Tages an seinen schweren Verletzungen.

Tödlicher Unfall in Oberbayern: Polizei ermittelt

„Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Traunstein die Sicherstellung des Fahrrades sowie ein unfallanalytisches Gutachten an. Neben zwei Rettungsdienst-Besatzungen und zwei Notarzt-Fahrzeugen war ebenfalls die Feuerwehr Palling mit 18 Einsatzkräften vor Ort. Der Unfall wurde durch Polizeibeamte der Polizeistation Traunreut und der Polizeiinspektion Trostberg aufgenommen“, so die Polizei. (kam)

