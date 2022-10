Keine Chance auszuweichen: Autofahrerin kracht in Oberbayern in Lkw

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Die Rettungskräfte waren nach dem schweren Unfall zahlreich vor Ort. © BRK BGL

Eine Autofahrerin (34) krachte in Oberbayern in einen Lkw-Anhänger. Die Frau wurde in dem völlig deformierten Auto eingeklemmt.

Schneizlreuth - In Oberbayern hat sich am Montag, 17. Oktober, ein heftiger Unfall ereignet. Eine Autofahrerin (34) ist gegen 19.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B21 am Saalachsee im Berchtesgadener Land schwer verletzt und in ihrem Mazda 5 eingeklemmt worden. Das berichtet das Bayerische Rote Kreuz (BRK).

Unfall in Oberbayern: Autofahrerin kracht in Lkw-Anhänger - Keine Chance auszuweichen

Demnach war die Frau von Bad Reichenhall kommend in Richtung Lofer unterwegs. Auf Höhe der Einfahrt zum Kieswerk prallte sie in die linke Seite des querstehenden Anhängers eines Lkw-Zugs aus Tirol, da der entgegenkommende 36-jährige Trucker in einer langgezogenen Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten war. Die 34-Jährige hatte keine Chance mehr auszuweichen.

Andere Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Die Einsatzkräfte mussten die schwer verletzte Frau „in ihrem völlig deformierten Auto notärztlich versorgen und sie mit dem hydraulischen Rettungssatz befreien, wobei sie zur schonenden Rettung unter anderem auch das Dach entfernten.“

Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. © BRK BGL

Die Autofahrerin kam mit dem Intensivtransporthubschrauber „Christoph München“ ins Klinikum Traunstein.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Oberbayern: Trucker erleidet nach Unfall Schock

„Feuerwehrleute versorgten gegen 21 Uhr an der Unfallstelle den ursprünglich als unverletzt eingestuften, aber geschockten 36-jährigen Trucker, der über Schmerzen klagte und deshalb an die nachgeforderte Rettungswagen-Besatzung des Ruhpoldinger Roten Kreuzes übergeben wurde, die ihn in die Kreisklinik Bad Reichenhall brachte“, so das BRK weiter.

Die Polizei nahm den Unfallhergang vor Ort auf und leitete gegen den Trucker ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Die Staatsanwaltschaft Traunstein zog zur Klärung des genauen Unfallhergangs einen Gutachter hinzu.

Strecke in Oberbayern nach Unfall über Stunden gesperrt

Die Feuerwehr war bis 1.30 Uhr im Einsatz und kümmerte sich unter anderem um die großräumige Umleitung des Verkehrs, da die B21 und damit die Durchfahrt durchs Kleine Deutsche Eck fünf Stunden komplett gesperrt war. (kam)

Bei einem schweren Unfall im Norden von Bayern verstarb ein Autofahrer. Zuvor war er mit seinem Pkw auf einen Lastwagen aufgefahren.