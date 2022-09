Kreislaufversagen, Organversagen, Wahnvorstellungen: Polizei warnt nach Todesfall vor Kräutermischungen

Von: Katarina Amtmann

Die Polizei warnt vor Kräutermischungen. © Polizei Oberpfalz

Ein 34-Jähriger starb in der Oberpfalz nach dem Konsum von Kräutermischungen, ein Zusammenhang liegt nahe. Die Polizei warnt vor den Gefahren.

Regensburg - In der Oberpfalz verstarb am Wochenende ein 34-Jähriger nach dem Konsum von Kräutermischungen. Das berichtet die Polizei Oberpfalz in einer Pressemitteilung am Mittwoch, 14. September.

Todesfall in der Oberpfalz: Warnung vor dem Konsum von Kräutermischungen

Demnach brach der Mann kurz nach dem Konsum in Anwesenheit seiner Lebensgefährtin zusammen und verstarb kurz darauf. „Ein Zusammenhang mit dem Konsum der Substanz und dem plötzlichen Versterben liegt nahe und wird derzeit von der Kriminalpolizei geprüft. Dieser Fall zeigt auf tragische Weise auf, welche Risiken mit dem Konsum derartiger Substanzen zusammenhängen können“, so die Beamten weiter.

Kräutermischungen Es handelt es sich um synthetische Cannabinoide oder andere synthetische Wirkstoffe mit psychoaktiver Wirkung. Die Mittel werden als Kräutermischungen in kleinen Tüten verkauft und versprechen eine ähnliche berauschende Wirkung wie THC, dem Wirkstoff von Marihuana. Konsumiert werden die Mittel in der Regel durch Rauchen der Substanzen.

„Legal Highs“: Polizei warnt vor Risiken von Kräutermischungen

Bis zur Einführung des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) im Jahr 2016, konnten die Kräutermischungen legal erworben werden. Das brachte ihnen damals auch den verharmlosend umgangssprachlichen Namen „Legal Highs“ ein, wie die Polizei weiter mitteilte. Nicht zuletzt aufgrund der erheblichen Gesundheitsgefahren wurde der Besitz und weitere Umgang dann gesetzlich geregelt.

„Die Mittel können meist im Internet im In- und Ausland gekauft werden und werden dem Besteller per Post geliefert. Die Internetseiten werden professionell betrieben und die Verpackungen ansprechend gestaltet. Insbesondere Jugendliche fühlen sich von der Vermarktung angesprochen“, erklärt die Polizei Oberpfalz weiter.

Auf die Risiken, die ein Konsument mit dem Genuss der Mischungen eingeht, wird allerdings nicht hingewiesen. „Diese sind jedoch äußerst hoch“, warnt die Polizei. Die NpS werden zum Teil von Hand gemischt und der einzelne Wirkstoffgehalt und die daraus resultierende Wirkweise der einzelnen Stoffe sind für den Konsumenten nicht vorherzusehen.

Die Zusammensetzung der Verpackungen kann stark variieren. Insbesondere die Wirksamkeit der Substanzen kann dann um ein Vielfaches höher sein als bei Marihuana, heißt es weiter.

Informationen zum Thema Sucht und Suchtprävention finden Sie bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Polizei warnt: Kreislaufversagen, Organversagen und Ohnmacht - Psychosen möglich

„Immer wieder kommt es nach dem Konsum der Substanzen zu schweren, für den Konsumenten nicht vorhersehbaren, gesundheitlichen Schädigungen“. Körperliche Folgen wie Kreislaufversagen, Organversagen und Ohnmacht sind möglich. Ebenso psychische Folgen wie Psychosen und Wahnvorstellungen. Im schlimmsten Fall kann der Konsum zum Tod führen. Ob die Substanz ursächlich für den Tod des Mannes war, müssen weitere Ermittlungen klären, so die Beamten in der Pressemitteilung.

Die Polizei Oberpfalz warnt eindringlich vor dem Konsum solcher Substanzen. (kam)

