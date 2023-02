„Odin ist förmlich ausgeflippt“: Polizist nimmt Hund eines Häftlings auf – bis dieser wieder freikommt

Ein Polizist hatte Odin (rechts) bei sich aufgenommen – bei seiner Pflegefamilie hatte der Rüde mit Schäferhund Nox sogar einen Spielkameraden. © Bundespolizei

Nachdem ein Mann inhaftiert worden war, nahm ein Bundespolizist dessen Hund bei sich auf. Nach nur fünf Tagen sind Herrchen und sein Rüde Odin wieder vereint.

Nürnberg – Der Mischlingsrüde Odin und sein Herrchen sind wieder vereint: Nachdem ein wohnungsloser Mann von der Polizei festgenommen wurde, brauchte sein Hund ein neues Zuhause – zumindest auf Zwischenzeit. Ein Bundespolizist erbarmte sich und nahm Odin bei sich und seiner Familie auf. Doch nur fünf Tage nach seiner Inhaftierung kam der rechtmäßige Besitzer am Freitag wieder frei, wie die Bundespolizei Nürnberg am Dienstag, 27. Februar, berichtete. Ein Bekannter hatte die ausstehende Geldstrafe bezahlt.

Polizist nimmt Hund von Obdachlosen bei sich auf

„Die Entscheidung, Odin bei uns aufzunehmen, war für meine Frau und mich das einzig Richtige“, erzählt der 35-jährige Polizeibeamte, der den Rüden für die wenigen Tage gepflegt hatte. „Auch sein Herrchen bedankte sich unzählige Male bei mir und betonte mehrmals, dass diese Aktion ihm nicht nur seine Seele, sondern auch seinen Glauben an den Rechtsstaat wiedergegeben hat.“

Polizist übernimmt Pflege von Hund – Rückgabe an Besitzer fällt ihm schwer

Der Abschied fiel schwer: Denn laut Polizeibericht hatte die Pflegefamilie den Mischlingsrüden bereits innerhalb der kurzen Zeit in ihr Herz geschlossen. Ein Grund dafür war sicher, dass der Polizist und seine Frau selbst Besitzer eines Schweizer Schäferhundes namens Nox sind. Auch dieser hätte sich „unter Winseln“ von seinem Spielkameraden verabschiedet, so die Polizei. „Ich muss an dieser Stelle auch die Unterstützung meiner Frau besonders hervorheben, ohne sie hätte das nicht funktioniert. Meine Nachbarn haben mir noch eine Futterspende für Odin mitgeben“, berichtet der 35-Jährige.

Am Freitagabend, 23. Februar, holte der vorher Inhaftierte schließlich seinen Hund von der Polizeinspektion Nürnberg ab. „Odin ist förmlich ausgeflippt, als er wieder bei seinem Herrchen war“, stellt der Bundespolizist fest. Ein entfernter Bekannter hatte über seine Tochter von den Medienberichten erfahren und die zu zahlende Geldstrafe beglichen.

