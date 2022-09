„Nahverkehr funktioniert einfach nicht in Deutschland“: Ärger um ÖPNV in Bayern

„Ich könnte nur noch kotzen“

+ © IMAGO / Manfred Segerer / Screenshot Jodel (Collage: Merkur.de) Zahlreiche Menschen kritisieren den ÖPNV in Regensburg. © IMAGO / Manfred Segerer / Screenshot Jodel (Collage: Merkur.de)

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katarina Amtmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Zahlreiche Menschen ärgern sich über den ÖPNV. „Ich könnte nur noch kotzen“, schrieb eine Person aus Bayern und erhielt zustimmende Reaktionen.

Pentling - Mit dem 9-Euro-Ticket aus dem Entlastungspaket konnte man günstig quer durch Deutschland fahren. Das ist seit dem 1. September erstmal wieder vorbei. Ein Jodel-Nutzer äußerte sich kurz darauf schockiert über den angeblichen Preis einer Zugfahrt nach Hamburg: 1309,60 Euro. „Das System ist kaputt und das schon lange“, kommentierte daraufhin jemand den Beitrag.

ÖPNV in Regensburg: „Ich könnte nur noch kotzen“ - „Nahverkehr funktioniert einfach nicht in Deutschland“

Auch in Pentling (Landkreis Regensburg) herrscht Unzufriedenheit. „1 Std Fahrt für 6 km mit der RVV (Regensburger Verkehrsverbund; Anmerkung der Redaktion) . Ich könnte nur noch kotzen. Was ist das bitte für eine Ampelschaltung?“ fragt sich eine Person auf Jodel. „Nahverkehr funktioniert einfach nicht in Deutschland. Die könnten ihn umsonst machen und ich würde ihn nicht nutzen, wenn ich zu Fuß schneller bin“, zeigt sich eine Person resigniert.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Ärger um ÖPNV in Regensburg: „Das erste, was ich mir nach dem Studium geleistet habe war ein Auto“

Einige raten, aufs Auto umzusteigen. „Ich stehe auch lieber eine Stunde im Stau mit bequemem Sitz im Auto, Klimaanlage/Heizung und höre mein Hörbuch oder Musik, als neben irgendwelchen fremden und teilweise furchtbaren Menschen im Bus eine Stunde zu sitzen.“ Und eine weitere Person meint: „Das erste, was ich mir nach dem Studium geleistet habe war ein Auto, weil das Busfahren mich so angekotzt hat.“

Doch nicht jeder kann die Kritik verstehen: „Was kann RVV dafür, wenn alle Ampel rot sind?“ „Nicht für die Ampeln, aber für die Routen. Das ist so bescheuert in Regensburg, dass alles zentral über den Bahnhof läuft“, antwortet jemand. „Will keine Stadtrundfahrt machen sondern schnell von A nach B kommen.“

„Ich finde ÖPNV kann schon funktionieren, aber in Regensburg ist es schwierig“

„Ich finde ÖPNV kann schon funktionieren, aber in Regensburg ist es schwierig. Weil: wenige Donaubrücken, Altstadt ist ÖPNV Sperrzone, keine S-Bahn - nur Busse als ÖPNV, wenig/keine kostenlose Park & Ridemöglichkeiten“, merkt eine weitere Person an. (kam)

Alle News aus Regensburg und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns.